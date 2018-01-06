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6 января 2018, 17:03 12

Игроманию официально признают психическим расстройством

Игроманию официально признают психическим расстройством
Фото: igromania.ru

Внести игроманию как психическое расстройство в международный список болезней намерена Всемирная организация здравоохранения. Новый перечень будет опубликован в середине 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Игровое расстройство занесено в проект пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как пример поведения игроманов (компьютерных и видеоигр), которое характеризуется нарушением контроля над игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами деятельности, в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные последствия», – рассказал пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

Если такое поведение у пациента будет наблюдаться в течение года, врачи смогут ставить диагноз игровое расстройство. Решение включить игроманию в международный список классификаций болезней было принято после изучения различных свидетельств о подобном расстройстве и является консенсусным мнением экспертов, отметили в ВОЗ.

11-я редакция Международной классификации болезней, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, будет опубликована в середине 2018 года.

Просмотров всего: 809

#дети #здоровье #отдых

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • dar.pop

    dar.pop
    6 часов назад

    А не будет ли это поводом многих детей, просто увлеченных играми, пугать и лишать доступа к компьютеру просто так?

  • full

    full
    4 часа назад

    Может, тогда по понятием станет когда нибудь опускать владельцев игровых клубов?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    А кто в царя уже много лет играет, с тем как быть?

    Его больным тоже признать можно?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    А кто это поведение будет контролировать и как? Все геймеры больные?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    У моего знакомого психическое расстройство! В приоритете только футбол! А его жена больна тренажерными залами! увеличение приоритета футболом и тренировками по сравнению с другими видами деятельности, в такой мере, что это начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью. Кошмар! Блин! Да у меня почти все знакомые психи получается и я! Как жить дальше?

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    А кто это поведение будет контролировать и как? Все геймеры больные?



    Особенно "танкисты". Мать родную за новый танчик продадут :)

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    Вроде ватный патриотизм и путинизм мозга уже признали патологией. Гидроцефалы этим особенно часто страдают.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    ага,ваш гидроцефал семенченко-особенно!

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    А инвалидность будут давать? Времени будет больше играть

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    изoниaзидoм

    ага,ваш гидроцефал семенченко-особенно!



    Шта? Я понятия не имею о чем ты, раднуль

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Давно пора....у меня знакомый семью на улице оставил, а до этого все из дома вынес.. ..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    57 минут назад

    Автор имел ввиду игру на игровых автоматах?

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