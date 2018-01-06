Игроманию официально признают психическим расстройством

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«Игровое расстройство занесено в проект пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как пример поведения игроманов (компьютерных и видеоигр), которое характеризуется нарушением контроля над игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами деятельности, в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные последствия», – рассказал пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

Если такое поведение у пациента будет наблюдаться в течение года, врачи смогут ставить диагноз игровое расстройство. Решение включить игроманию в международный список классификаций болезней было принято после изучения различных свидетельств о подобном расстройстве и является консенсусным мнением экспертов, отметили в ВОЗ.

11-я редакция Международной классификации болезней, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, будет опубликована в середине 2018 года.