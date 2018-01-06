Для усыновителей и опекунов в России упростили порядок подачи документов

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Постановление об упрощении порядка подачи заявлений и документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

Желающим усыновить ребенка или оформить опекунство теперь не надо будет собирать некоторые документы. Из перечня, который граждане должны были предоставить в органы опеки и попечительства самостоятельно, исключили документы, подтверждающие право собственности на жилье, и копии финансового лицевого счёта с места жительства, а также справку об отсутствии судимости и справку из Пенсионного фонда. Все эти документы органы опеки и попечительства будут запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Истории амурских детей, которые ищут семью, можно прочитать в разделе «Крылья».