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6 января 2018, 15:55 0

Для усыновителей и опекунов в России упростили порядок подачи документов

Для усыновителей и опекунов в России упростили порядок подачи документов
Фото: espanarusa.com

Постановление об упрощении порядка подачи заявлений и документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

Желающим усыновить ребенка или оформить опекунство теперь не надо будет собирать некоторые документы. Из перечня, который граждане должны были предоставить в органы опеки и попечительства самостоятельно, исключили документы, подтверждающие право собственности на жилье, и копии финансового лицевого счёта с места жительства, а также справку об отсутствии судимости и справку из Пенсионного фонда. Все эти документы органы опеки и попечительства будут запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Истории амурских детей, которые ищут семью, можно прочитать в разделе «Крылья».

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#дети #закон

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