Кинологи с собаками и патрули: амурские полицейские усилили дежурство в Рождество

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На время проведения народных рождественских гуляний полицейские Приамурья усилили дежурства. На охрану общественного порядка вышли сотрудники разных подразделений.

Кинолога с собакой на центральной площади Благовещенска заметили отдыхающие. Горожан такой обход насторожил. В редакцию Амур.инфо они прислали видео, на котором видно, как собака обследует территорию. В полиции пояснили, что это обычная работа. На площади запланированы массовые гулянья, и полиция делает все, чтобы обеспечить порядок.

Дежурить в местах массовых гуляний днем и богослужений ночью полицейские будут 6 и 7 января на территории всей Амурской области. К охране порядка привлекли наряды патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, дорожно-патрульной службы ГИБДД, сотрудников оперативных подразделений.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают нести службу в усиленном варианте. Полицейские рекомендуют не забывать о сохранности своего имущества, не оставлять открытой настежь входную дверь, не злоупотреблять спиртным, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба амурской полиции.