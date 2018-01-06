Финальный сезон «Игры престолов» отложили до 2019 года

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Телеканал HBO, занимающийся производством сериала, сообщил, что восьмой сезон «Игры престолов» выйдет лишь в 2019 году. Пока в компании не называют точной даты премьеры. Известно, что финальный сезон будет состоять из шести эпизодов.

Сейчас идут съемки заключительных серий. Они стартовали в октябре 2017 года и продлятся до середины 2018 года. Для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» намерены снять несколько вариантов финальной серии, рассказал программный директор HBO Кейси Блойс.

Фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире. Первый сезон «Игры престолов» вышел весной 2011 года и с тех пор между выходами сезонов сериала создатели не делали перерыв более одного года.

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