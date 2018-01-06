Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7января
Предыдущая новость Следующая новость
6 января 2018, 14:41 0

Финальный сезон «Игры престолов» отложили до 2019 года

Финальный сезон «Игры престолов» отложили до 2019 года
Фото: ntv.ru

Американский канал HBO отложил выход финального сезона популярного телесериала «Игра престолов» на следующий год. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Медуза».

Телеканал HBO, занимающийся производством сериала, сообщил, что восьмой сезон «Игры престолов» выйдет лишь в 2019 году. Пока в компании не называют точной даты премьеры. Известно, что финальный сезон будет состоять из шести эпизодов.

Сейчас идут съемки заключительных серий. Они стартовали в октябре 2017 года и продлятся до середины 2018 года. Для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» намерены снять несколько вариантов финальной серии, рассказал программный директор HBO Кейси Блойс.

Фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире. Первый сезон «Игры престолов» вышел весной 2011 года и с тех пор между выходами сезонов сериала создатели не делали перерыв более одного года.

В Благовещенске есть свой Железный трон. Три месяца его ковали пять мастеров из Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области. На благовещенский трон ушло 387 мечей. Летом 2017 года его установили в городском парке.

Просмотров всего: 319

#кино #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 17

Экс-благовещенка Алена Репина открыла выставку картин в родном городе
Культура 3

Выставка работ экс-благовещенки, проживающей в США, открывается в областном центре
Экономика

Жители китайского поселка разбогатели на производстве матрешек
Культура 2

Около 100 благовещенцев пришли на заключительный в этом году концерт хора «Возрождение»