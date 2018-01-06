Финальный сезон «Игры престолов» отложили до 2019 года
Американский канал HBO отложил выход финального сезона популярного телесериала «Игра престолов» на следующий год. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Медуза».
Телеканал HBO, занимающийся производством сериала, сообщил, что восьмой сезон «Игры престолов» выйдет лишь в 2019 году. Пока в компании не называют точной даты премьеры. Известно, что финальный сезон будет состоять из шести эпизодов.
Сейчас идут съемки заключительных серий. Они стартовали в октябре 2017 года и продлятся до середины 2018 года. Для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» намерены снять несколько вариантов финальной серии, рассказал программный директор HBO Кейси Блойс.
Фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире. Первый сезон «Игры престолов» вышел весной 2011 года и с тех пор между выходами сезонов сериала создатели не делали перерыв более одного года.
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