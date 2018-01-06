Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7января
Предыдущая новость Следующая новость
6 января 2018, 14:13 1

Фальсифицированные продукты нашли в детских столовых в Приамурье

Фальсифицированные продукты нашли в детских столовых в Приамурье
Фото: gymnasium12.ru

Нарушения в организации питания в образовательных учреждениях выявили сотрудники амурского управления Роспотребнадзора. Специалисты отобрали и исследовали более 500 проб с начала учебного года.

С сентября сотрудники Роспотребнадзора побывали в 45 учебных заведениях. Проверили столовые в 19 детских садах, 22 школах и 4 училищах. Самыми распространенными нарушениями стали несоблюдение условий хранения чистой столовой посуды, использование посуды из материалов, не разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, а также посуды со сколами. В пищевых блоках отсутствовали термометры и гигрометры, с помощью которых работники должны контролировать соблюдение условий хранения продуктов.

Для проверки продуктов питания, на исследование отобрали более 500 проб.

«По результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие нормативным требованиям одной пробы воды питьевой по санитарно-химическим показателям, три пробы пищевых продуктов по признакам фальсификации. Фальсифицированные пищевые продукты изъяты из оборота, материалы проверок направлены в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора для принятия мер в отношении производителей фальсифицированной продукции», – сообщили в амурском управление Роспотребнадзора.

Всего по фактам выявленных нарушений составили 38 протоколов. Общая сумма штрафов составила 112,5 тысячи рублей.

Просмотров всего: 1218

#дети #здоровье #ссузы #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    Комбинат школьного питания вместе с Поцелуевой ещё та шайка-лейка

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 5

На ипотеку под 6 % смогут рассчитывать 620 тысяч российских семей
Общество 12

Игроманию официально признают психическим расстройством
Общество

Для усыновителей и опекунов в России упростили порядок подачи документов
Общество 1

Через амурскую границу в 2017-м не пустили 29 человек с подозрением на инфекции