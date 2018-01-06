Фальсифицированные продукты нашли в детских столовых в Приамурье

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Нарушения в организации питания в образовательных учреждениях выявили сотрудники амурского управления Роспотребнадзора. Специалисты отобрали и исследовали более 500 проб с начала учебного года.

С сентября сотрудники Роспотребнадзора побывали в 45 учебных заведениях. Проверили столовые в 19 детских садах, 22 школах и 4 училищах. Самыми распространенными нарушениями стали несоблюдение условий хранения чистой столовой посуды, использование посуды из материалов, не разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, а также посуды со сколами. В пищевых блоках отсутствовали термометры и гигрометры, с помощью которых работники должны контролировать соблюдение условий хранения продуктов.

Для проверки продуктов питания, на исследование отобрали более 500 проб.

«По результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие нормативным требованиям одной пробы воды питьевой по санитарно-химическим показателям, три пробы пищевых продуктов по признакам фальсификации. Фальсифицированные пищевые продукты изъяты из оборота, материалы проверок направлены в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора для принятия мер в отношении производителей фальсифицированной продукции», – сообщили в амурском управление Роспотребнадзора.

Всего по фактам выявленных нарушений составили 38 протоколов. Общая сумма штрафов составила 112,5 тысячи рублей.