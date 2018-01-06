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6 января 2018, 13:17 6

Эксперты: банки в 2018 году будут охотнее кредитовать россиян

Эксперты: банки в 2018 году будут охотнее кредитовать россиян
Фото: finance-m.info

Российские банки продолжат активно кредитовать граждан, а ставки как по ссудам, так и по вкладам в 2018 году могут опуститься на пару процентных пунктов, со ссылкой на мнения экспертов банковского сектора сообщает «Российская газета».

В 2018 году возрастет активность в автокредитовании и в необеспеченном кредитовании физлиц, считает аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Для реализации отложенного спроса на крупные покупки для многих граждан будет достаточно уже того, что их доходы хотя бы перестали снижаться, объясняет эксперт.

Ставки по рублевым кредитам снизятся на полтора-два процентных пункта, если инфляция в целом в 2018 году сохранится на уровне ниже 5 %. По итогам 2017 года официально она не превысила 3 %. На 1,5 % упадут и ставки по вкладам, прогнозирует аналитик.

«Скорость этого снижения также будет зависеть от того, насколько уверенно Банк России будет снижать ключевую ставку, а также от успехов в репатриации капиталов», – рассказывает Волков.

Ключевую ставку в 2017 году Центробанк снижал шесть раз. В итоге она упала с 10 до 7,75 %.

«На фоне ожидаемого продолжения снижения процентных ставок, мы прогнозируем оживление спроса на кредиты физических лиц, в основном в ипотеке, авто- и потребительском кредитовании. Корпоративное кредитование также будет иметь тенденции к росту, однако в темпах сравнительно меньших, чем по кредитам физлицам», – говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

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#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    5 часов назад

    прочитал название и подумал, что это банки чаще будут навязывать свои кредиты. И так звонят часто. Если человек не желает, то как банки будут кредитовать? Хлеб в магазине в кредит выдавать?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Банки в 2018 году будут настойчивее вгонять людей в долги! Такое название вернее.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    Бомж_ик

    прочитал название и подумал, что это банки чаще будут навязывать свои кредиты. И так звонят часто. Если человек не желает, то как банки будут кредитовать? Хлеб в магазине в кредит выдавать?



    И это верно!Захожу в один из наших банков,счета ненужные закрыть и с удивлением обнаруживаю...кредитную карту на мое имя там,только вот не получил я ее

    Закрыл все,так они опять прислали смс-мы вам готовы дать,только приходите,все готово!

    Блин,ну реально задолбали!

    Зачем мне их кредитка под почти 40 годовых,когда я в сбере под 16 годовых отказываюсь брать

    Ну не надо мне!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    не. ну можно взять кредит. раз так просят. отдавать только нечем будет.

  • Леонидова

    Леонидова
    37 минут назад

    Ветерок100

    не. ну можно взять кредит. раз так просят. отдавать только нечем будет.



    https://www.facebook.com/yuliia.feldman.7/videos/123737668427858/ Приставы отдадут))))))

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 минуты назад



    банки в 2018 году будут охотнее кредитовать россиян



    С чейго-то они так разохотились? Прониклись заботой о народе?

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