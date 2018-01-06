Эксперты: банки в 2018 году будут охотнее кредитовать россиян

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В 2018 году возрастет активность в автокредитовании и в необеспеченном кредитовании физлиц, считает аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Для реализации отложенного спроса на крупные покупки для многих граждан будет достаточно уже того, что их доходы хотя бы перестали снижаться, объясняет эксперт.

Ставки по рублевым кредитам снизятся на полтора-два процентных пункта, если инфляция в целом в 2018 году сохранится на уровне ниже 5 %. По итогам 2017 года официально она не превысила 3 %. На 1,5 % упадут и ставки по вкладам, прогнозирует аналитик.

«Скорость этого снижения также будет зависеть от того, насколько уверенно Банк России будет снижать ключевую ставку, а также от успехов в репатриации капиталов», – рассказывает Волков.

Ключевую ставку в 2017 году Центробанк снижал шесть раз. В итоге она упала с 10 до 7,75 %.

«На фоне ожидаемого продолжения снижения процентных ставок, мы прогнозируем оживление спроса на кредиты физических лиц, в основном в ипотеке, авто- и потребительском кредитовании. Корпоративное кредитование также будет иметь тенденции к росту, однако в темпах сравнительно меньших, чем по кредитам физлицам», – говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.