Инспекторы МЧС проконтролируют рождественские богослужения в Приамурье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Контролировать соблюдение требований пожарной безопасности в культовых учреждениях на рождественских праздниках будут инспекторы по пожарному надзору. В преддверии Рождества они проверили амурские храмы.

«В церквях используется открытый огонь, свечи, имеются деревянные изделия, большое количество горючих материалов, поэтому, чтобы не допустить происшествий, необходимо уделить повышенное внимание вопросам безопасности людей», – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Перед праздниками инспекторы побывали в местах проведения праздничных литургий. Они проверили соблюдение правил пожарной безопасности в церквях и храмах: наличие средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения и состояние эвакуационных выходов. В саму рождественскую ночь с 6 на 7 января в храмах будут дежурить спасатели.

«В ходе посещения особое внимание уделялось организации дежурства администрации объектов в период проведения рождественских мероприятий, проверке подготовленности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара», – рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску Иван Копысов.

Во время новогодних и рождественских праздников личный состав главного управления МЧС России по Амурской области и его структурных подразделений продолжает нести службу в режиме повышенной готовности.