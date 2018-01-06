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6января
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Через амурскую границу в 2017-м не пустили 29 человек с подозрением на инфекции

Через амурскую границу в 2017-м не пустили 29 человек с подозрением на инфекции

При прохождении таможенных пунктов пропуска в 2017 году сотрудники Роспотребнадзора выявили 29 человек с подозрением на инфекционные заболевания и 16 – с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Часть граждан прямиком отправились в медучреждения, часть через границу не пустили.

Амурское управление Роспотребнадзора подвело итоги по санитарной охране территории в 2017 году. Страны, в которых амурчане предпочитают отдыхать, считаются неблагоприятными по различным инфекционным заболеваниям. Малярию, лихорадку Денге, лихорадку Зика, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, грипп, в том числе птичий, и энтеровирусную инфекцию периодически регистрируют в Китае, Таиланде и Вьетнаме.

В государственных пунктах пропуска Приамурья за прошлый год досмотрели 430 тысяч человек на наличие инфекционных заболеваний. Тепловизионное оборудование помогло выявить 29 лиц с подозрением на инфекционные заболевания. С различными симптомами амурчан из аэропорта увозили в больницу. Некоторым иностранцам запрещали въезд на территорию России.

На Благовещенской таможне выявили 16 граждан с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Из-за этого запрет на въезд в страну получили двое китайцев. Повышенный уровень излучения зафиксировали и среди грузов. Из 4 партий багажа, 3 в России не приняли и отправили обратно. Еще одним поводом для запрета на ввоз стало отсутствие свидетельства о государственной регистрации товара в установленном порядке. Так, в Китай обратно отправили 28 тонн груза.

Мониторинг уровня инфекционной заболеваемости на приграничных территориях проводится постоянно. Амурское управление Роспотребнадзора обменивается информацией с Хэйхэским управлением по инспекции и карантину ввоза и вывоза КНР.

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#здоровье #Китай #отдых #туризм

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