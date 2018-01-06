Россияне стали чаще покупать подержанные китайские автомобили

Фото: autostat.ru

В 2017 году в России на 13 % выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В то же время российские автолюбители реже стали покупать новые китайские авто.

За 11 месяцев 2017 года в России было реализовано 67,5 тысячи легковых китайских автомобилей с пробегом. В 2016 году за аналогичный период купили 59,7 тысячи штук.

«Почти каждый третий перепроданный в нашей стране китайский автомобиль носит эмблему Chery. Так, с января по ноябрь нынешнего года своих владельцев сменили 22,1 тысячи машин этой марки – на 8 % больше, чем год назад», – сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по популярности среди россиян – бренд Lifan. Рост продаж этой марки составил 24 %. Третье место занимают автомобили Great Wall и Geely.

Этим четырем маркам принадлежит свыше 90 % в общем объеме перепродаж китайских легковых автомобилей в России.

Интересно, что на фоне роста продаж подержанных авто доля новых автомобилей начала снижаться. Пока падение незначительное – минус 1 % за 11 месяцев 2017 года.