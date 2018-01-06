Туристы со всего мира едут в Харбин на фестиваль снега и льда (фото)

Фото: Синьхуа, Партнеры

В Харбине открылся традиционный ледовый городок. В столице провинции Хэйлунцзян проходит традиционный фестиваль снега и льда, на который ежегодно приезжают туристы из разных стран.

Ледовый городок вырос на острове Тайяндао в Харбине. Традиционно фестиваль снега и льда собрал скульпторов из разных стран мира. В этом году он стал девятнадцатым. Для туристов парк «Мир льда и снега» открыли в первый день нового года.

На днях в парке устроили красочное снежно-световое 3D-шоу с использованием современных аудиовизуальных и цифровых технологий. Традиционная же подсветка в ледовом городке работает каждый вечер.

«С наступлением сумерек парк, где проходит фестиваль, озаряется разноцветной иллюминацией и становится похож на сказочную ледово-снежную страну», – сообщает агентство «Синьхуа».

Посмотреть на ледовый городок в Харбин ежегодно приезжают сотни туристов из разных стран. Популярны зимние поездки и среди амурчан.

«Есть фанаты Китая, которые каждый год едут в Харбин, чтобы побывать в ледовом городке. Однако таких туристов немного. Если пять лет назад на новогодние праздники в Харбин уезжали группы по 30 человек, то сейчас это около 10 человек», – рассказали в туристической компании «Мир путешествий».

Несмотря на стабильный интерес к Китаю, в последние годы число туристов, проводящих новогодние праздники в Харбине, снижается. Все чаще ледовому городку амурчане предпочитают теплые страны – Вьетнам и Таиланд.