Тепло и солнечно: прогноз погоды в Амурской области на 6 января

В Приамурье 6 января установится теплая погода. По южным и центральным районам температура воздуха установится на отметках минус 10 градусов, по северным – 20-25 градусов мороза.

На большей части территории осадков не ожидается – амурчан ждет солнечный день. Слабый снег возможен только по востоку Амурской области. В центральных и южных районах температура по прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра будет достигать 10-13 градусов ниже нуля, местами столбик термометра опустится до минус 15. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

На севере Приамурья также тепло – 10-15 градусов ниже нуля, местами возможно до минус 25.

В Благовещенске днем будет 8-10 градусов мороза. Западный ветер разгонится до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается, сообщает Амурский гидрометцентр.