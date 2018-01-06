Расписание богослужений в Благовещенске на Рождество

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Благовещенская епархия опубликовала на своем портале полное расписание богослужений, которые пройдут на Рождество. В 2018 году этот праздник выпадает на воскресный день, поэтому подготовительные службы будут совершаться несколько иначе, чем обычно.

Так, Царские часы Рождественского сочельника будут читаться в пятницу, 5 января. Литургия в этот день не совершается.

Служба Навечерия Рождества утром субботы 6 января будет почти на 2 часа короче, чем в другие годы. На этот раз она начнется с литургии святителя Иоанна Златоуста, а завершится вечерней с освящением сочива – постного блюда из вареной пшеницы, изюма и меда, которое благословляется вкушать верующим в этот постный день, пишет «Благинформ».

В сам праздник Рождества таинство Исповеди совершаться не будет.

Во всех храмах Благовещенска Рождество 2018 года будут встречать в ночь с 6 на 7 января. Вечером 6 января христиане соберутся на всенощное бдение, затем разойдутся по домам, чтобы отдохнуть перед ночной службой, а в 23 часа вновь придут в церковь, чтобы петь рождественские гимны-колядки. Божественная литургия праздника по чину святителя начнется в полночь.

Крестный ход на Рождество совершать не положено, но, по традиции последних лет, в конце богослужения небо над многими храмами озарится праздничным салютом.

Те, кто по разным обстоятельствам не смог посетить ночную службу, смогут помолиться в сам день праздника. 7 января утренние богослужения пройдут в Благовещенском кафедральном соборе и храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных по улице Горького.

До и после рождественского богослужения духовенство и прихожане будут петь колядки у вертепа – «пещеры» из хвойных веток, в центре которой установлена икона праздника Рождества. Такое народное славление продлится всю Святочную неделю — с 7 по 17 января.

Расписание рождественских богослужений и мероприятий в храмах Благовещенска и Благовещенского района

Благовещенский кафедральный собор: переулок Релочный, 15, телефон (8-4162) 33-16-24

6 января, Рождественский сочельник.

08:00 исповедь. 08:30 Часы, литургия свт. Иоанна Златоуста. 17:00 Всенощное бдение, часы, исповедь. 23:00 Народное славление (пение колядок). 00:00 Божественная литургия свт. Василия Великого.

7 января, Рождество Христово.

09:30 Исповедь, часы, литургия. По окончании – народное славление (пение колядок).

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», улица Красноармейская, 53, телефон (8-41-62) 54-00-48, vsehradost.ru.

6 января, Рождественский сочельник.

08:00 Исповедь. 09:00 Литургия свт. Иоанна Златоуста. 17:00 Всенощное бдение. 23:00 Народное славление (пение колядок). 00:00 Божественная литургия свт. Василия Великого.

7 января, Рождество Христово.

Утреннего богослужения нет. Храм открыт с 10 часов.

Гавриило-Архангельский храм подворья Свято-Троицкого мужского монастыря, улица Горького, 133, телефон (8-4162) 33-03-17.

6 января, Рождественский сочельник

08:00 Исповедь. 09:00 Литургия свт. Иоанна Златоуста. 11:00 9-й час. Великая вечерня. 17:00 Великое повечерие. Утреня. 1-й час. 23:00 Народное славление (пение колядок). 00:00 Божественная литургия свт. Василия Великого.

7 января, Рождество Христово

09:00 Исповедь. 10:00 Божественная литургия, по окончании – народное славление (пение колядок).

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря, улица Тополиная, 80, телефон (8-4162) 55-06-44.

6 января, Рождественский сочельник.

17:00 Великое повечерие. Утреня. Исповедь. 23:00 Народное славление (пение колядок). 00:00 Литургия свт. Василия Великого.

7 января, Рождество Христово

Утреннего богослужения нет. 11:00 Народное славление (пение колядок).

Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник», село Белогорье, улица Мухина, 44, телефон 8-924-440-50-05.

6 января, Рождественский сочельник.

07:00 Часы Навечерия. Служба Навечерия Рождества с вечерней и литургией свт. Василия Великого. 18:00 Великое повечерие, утреня, часы.

7 января, Рождество Христово

09:00 Божественная литургия, по окончании – праздничный молебен и вручение подарков детям.

Храм благоверного князя Александра Невского, село Игнатьево, улица Советская, 3, телефон 8-962-295-96-16.

6 января, Рождественский сочельник.

09:00 Царские часы. 20:00 Всенощное бдение. 23:00 Народное славление (пение колядок). 00:00 Божественная литургия свт. Василия Великого.

7 января, Рождество Христово.

Утреннего богослужения нет.