Амурчане не жалуются на проблемы с ОСАГО

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Получение страховых услуг по ОСАГО в Приамурье стало более доступным. В областном правительстве нет ни одной жалобы от амурчан на невозможность застраховать свои транспортные средства. Об этом рассказала министр экономического развития Светлана Балова на заседании рабочей группы в правительстве.

По информации минэкономразвития, частота страховых случаев с первого квартала 2017 года снизилась до 6,9 %. На это повлияло внедрение в практику работы страховых организаций и оформление электронного полиса ОСАГО. Данные меры повысили доступность услуг страхования для населения.

«В дальнейшем планируется более тесное взаимодействие правительства области со страховыми организациями и правоохранительными органами», – рассказала Светлана Балова.

По словам зампреда правительства Андрея Донца, рабочая группа по повышению доступности ОСАГО в Амурской области была создана одной из первых в ДФО, сообщает пресс-служба областного правительства.