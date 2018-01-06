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сегодня, 09:13 11

Амурчане не жалуются на проблемы с ОСАГО

Амурчане не жалуются на проблемы с ОСАГО
Фото: iz.ru

Получение страховых услуг по ОСАГО в Приамурье стало более доступным. В областном правительстве нет ни одной жалобы от амурчан на невозможность застраховать свои транспортные средства. Об этом рассказала министр экономического развития Светлана Балова на заседании рабочей группы в правительстве.

По информации минэкономразвития, частота страховых случаев с первого квартала 2017 года снизилась до 6,9 %. На это повлияло внедрение в практику работы страховых организаций и оформление электронного полиса ОСАГО. Данные меры повысили доступность услуг страхования для населения.

«В дальнейшем планируется более тесное взаимодействие правительства области со страховыми организациями и правоохранительными органами», – рассказала Светлана Балова.

По словам зампреда правительства Андрея Донца, рабочая группа по повышению доступности ОСАГО в Амурской области была создана одной из первых в ДФО, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    1 неделя назад

    вот это успех. в Москве вам его вообще домой принесут

  • Дрын

    Дрын
    1 неделя назад

    У Амуринфо очередной отжиг! Оне пишут из будущего! Эта заметка датирована 6 января 2018!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    6 дней назад

    а может все забили жаловаться? Попробуйте купить осаго в Ерофее.

  • Algol

    Algol
    6 дней назад

    В этом году полис ОСАГО я оформил через интернет. Что мешает жителям Ерофея сделать так же?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    6 дней назад

    а бланк техосмотра где вы взяли?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 дней назад

    evgenii-456

    а бланк техосмотра где вы взяли?



    Монитор на сканер положили и отксерили.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 дней назад

    В прошлом году намучился с оформлением через интернет.

    Сайты страховщиков тупили со страшной силой.

    Только 5 января смог пробиться на ВСК и застраховаться.

    В этом году заранее, до истечения страховки продлил договор через личный кабинет на сайте ВСК.

    Минут пятнадцать на всё понадобилось.

    Но не взирая на то, что старый договор содержит всю нужную инфу, много мелких неточностей.

    Пришлось после получения на эл. почту страховки вслед отправить письмо с просьбой внести мелкие изменения в договор.

    А вцелом проблемы с ОСАГО нет в этом году.

    135 л.с. 4600 руб+600 руб техосмотр.

  • Algol

    Algol
    6 дней назад

    evgenii-456

    а бланк техосмотра где вы взяли?



    Там же, где и раньше, когда приобретал полис ОСАГО у страховых агентов. Едешь на техстанцию, получаешь диагностическую карту, а потом садишься за компьютер и оформляешь полис онлайн. Там тяжело ошибиться, каждый шаг расписан, только заполняй соответствующие реквизиты.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    да потому что все спят-праздник как бы

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А надо-ли вообще жалобиться походя?

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Просто космической бесстыдности ВРАНЬЕ на официальном уровне!!! Нет никакого доступного ОСАГО нигде в области!!! То что в правительство не жалуются, говорит лишь о том, что правительство бездействует и ни кто не видит смысла в этих жалобах!!! Ни в одном официальном представительстве страховых компаний вам не продадут свободно бумажный полис ОСАГО!!! Такой впечатление, что страховые купили индульгенцию у нынешних властей на нарушение закона. Все страховые центры представленные в городе выписывают ЭЛЕКТРОННЫЕ полиса, внося одним им известные данные в полис. Берут при этом ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ от 1000 до 1500 рублей, при этом предлагают купить у них диагностическую карту технического осмотра за 750-1000 рублей, которую как правило оформляют по ворованным паролям.

    Такие заявления, говорят лишь о полной несостоятельности в этом вопросе правительства, либо хуже того в покрывательстве нарушения закона страховыми компаниями!!!

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