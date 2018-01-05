Экс-благовещенка Алена Репина открыла выставку картин в родном городе

Вокалистка популярной в Благовещенске группы «Модель неба» Алена Репина, переехавшая два года назад в США, представила благовещенцам свои картины. Выставка акварельных работ открылась в арт-подвале Амурского областного краеведческого музея. Талант художника девушка открыла в себе только после переезда – с получением новых впечатлений.

«До рождения сына я работала инженером. И когда у меня появилась тяга к художествам, я рисовала ночами. Не рисовать стало невозможно. Чтобы подработать технику, начала смотреть работы многих авторов, ходила по музеям, пыталась понять, почему мне это нравится, как это повторить. Очень нравятся яркие краски», – рассказала Алёна.

На Новый год супруги Репины приехали к маме, в Благовещенск. С собой Алёна захватила свои работы – показать родным. Узнала, что есть такой культурный центр «Подвал 04» и предложила оценить собрание «худруку» Михаилу Шмакову.

«Я влюбился в эти работы, они лёгкие, бесшабашные. Она хватает лист, тащит на него краску, разводит, рисует. Помню, я ей тогда сразу написал: "вау, давай, делаем выставку"»! – рассказал Михаил Шмаков, куратор выставки.

В экспозицию вошли и работы, написанные два года назад, и совсем недавно. Всего их 36. Алёна рисует акварелью и тушью. Изображает в основном цветы. Художницы признаётся, что на них очень легко работать и всячески экспериментировать с красками. Для работы с формой, с портретами и пейзажами всё-таки нужна техника. Чаще всего она рисует без карандаша, сразу красками.

Посмотреть выставку работ «Шпион в доме любви» можно будет до 13 января. Кстати, в названии заложены глубокий смысл и интрига. «Шпион в доме любви» – это строчка из песни Джима Моррисона, а он, в свою очередь, взял её из одноимённого романа Анаис Нин, француженки, долгое время жившей и творившей в США.

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