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5 января 2018, 20:12 13

В благовещенской многоэтажке взорвался мусоропровод (видео)

В благовещенской многоэтажке взорвался мусоропровод (видео)

Обновлено: вчера21:16

Вечером 5 января в Благовещенске произошло ЧП в многоэтажном доме по адресу: улица Студенческая, 37. В подъезде между первым и вторым этажом взорвалась мусоропроводная труба. Пострадал человек.

Как рассказала супруга пострадавшего, муж спускался на улицу, чтобы погулять с собакой. Когда он подошел к лестничному пролету между первым и вторым этажом, произошел взрыв. Мусоропровод разлетелся на куски, разрушена часть стены.

«Муж получил ушиб ноги, просто чудом удалось избежать серьезных травм. Саму трубу на этаже мы не используем, она закрыта. Возможно, на этажах выше что-то кинули в мусоропровод, там открыта мусорка. Туда после новогодних праздников скидывали мусор, потом и окурки полетели. Пока никого не вызывали из служб», – рассказала благовещенка Анна.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что по факту случившегося будет проведена проверка. На место выехали стражи порядка.

Тем временем жительница соседнего дома по адресу: Студенческая, 35, предположила, что взрыв мог произойти из-за детей-хулиганов. «Это детки 8-9 класс, сама лично гоняла их из подъезда дома № 35. Бомбочки прям под двери квартир кидают, один раз из форточки подъезда чуть на голову бомбочка не прилетела, успела отскочить. Они постоянно трутся в подъездах, типа погреться, а сами то пиво пьют, то бомбочки взрывают. Причем одни и те же в этих дворах шарятся», – сказала горожанка.

Ранее другая благовещенка жаловалась в редакцию на детей, которые распихивали бомбочки по разным элементам детской площадки.

Чуть позже в амурском управлении МЧС прокомментировали, что на место выезжали также пожарные и спасатели. Предварительно установлено, что произошло возгорание в мусороприемнике. «Несмотря на то, что мусоропровод не используется, внизу в мусороприемнике был мусор. Доступ туда есть с улицы, а также скинуть что-то воспламеняющееся туда можно через щели в трубе мусоропровода на этажах. Из-за возникшего пожара внутри увеличилась температура, в результате этого произошло рассыпание асбестоцементной трубы. В настоящее время устанавливаются причины возгорания», – сообщили в МЧС.

Спасатели провели поквартирный обход, помощь никому из жильцов не понадобилась, в том числе и помощь медиков. .

Просмотров всего: 1956

#происшествия

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Умеет наш народ праздники отмечать!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    У нас после идиотских звонков людей эвакуируют, а после реального взрыва в жилом доме ни гу гу.

    Тупость?

    Или просто разгильдяйство.

    Кто уверен, что больше не рванёт, кто уверен, что здание не арвреждено и не сложится как карточный домик?

    Контора там обязана уже рыть носом не по детски.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Я вообще не понимаю того, почему вся эта пиротехническая хрень находится в свободной продаже.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Я вообще не понимаю того, почему вся эта пиротехническая хрень находится в свободной продаже.



    Я вообще не понимаю того, какая петарда могла так бабахнуть.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Victrix

    Сергей Труш

    Я вообще не понимаю того, почему вся эта пиротехническая хрень находится в свободной продаже.



    Я вообще не понимаю того, какая петарда могла так бабахнуть.



    Да хрен знает.. "Корсар" какой-нибудь в замкнутом пространстве-то.. люки срывает канализационные, в интернете ж полудурки взрывают и смотрят.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    смотри чо творят ДЕГЕНЕРАТЫ

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Найдите разницу.

    Из-за возникшего пожара внутри увеличилась температура, в результате этого произошло рассыпание асбестоцементной трубы. В настоящее время устанавливаются причины возгорания», – сообщили в МЧС

    Когда он подошел к лестничному пролету между первым и вторым этажом, произошел взрыв. Мусоропровод разлетелся на куски, разрушена часть стены.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    Я бы не торопился детишек обвинять. Пацаны 80-х должны знать как взрывается шифер в костре, а шифер состоит из асбоцемента (как и труба мусоропровода). Возможно эти жильцы сами туда мусор накидали, потом ктото окурок бросил, загорелось и бахнуло, а на пацанов сейчас свалят тут теракт..

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А у нас взорвался газ,

    А у вас?

    Только мусоропровод

    Вот.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Я так думаю, что без игиловцев не обошлось. Это ихняя мстя за Сирию.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Судя по видео, понятие рассыпание асбестоцементной трубы - как-то не вяжется с разрушениями. Несколько лет назад жил в доме по ул. Игнатьевское ш.9 и там, за тот период что я жил, мусоропровод горел один раз и никаких рассыпаний и взрывов не было.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Судя по видео, понятие рассыпание асбестоцементной трубы - как-то не вяжется с разрушениями. Несколько лет назад жил в доме по ул. Игнатьевское ш.9 и там, за тот период что я жил, мусоропровод горел один раз и никаких рассыпаний и взрывов не было.



    Асбоцемент, чтоб взорвался, нужно нагреть очень хорошо, долго греть надо, возможно в вашем случае пожарные приезжали раньше чем он прогревался до необходимой для взрыва температуры. Там даже на видео можно заметить - сильно обкопчёный люк мусоропровода.

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