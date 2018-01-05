В благовещенской многоэтажке взорвался мусоропровод (видео)

Обновлено: вчера21:16



Вечером 5 января в Благовещенске произошло ЧП в многоэтажном доме по адресу: улица Студенческая, 37. В подъезде между первым и вторым этажом взорвалась мусоропроводная труба. Пострадал человек.

Как рассказала супруга пострадавшего, муж спускался на улицу, чтобы погулять с собакой. Когда он подошел к лестничному пролету между первым и вторым этажом, произошел взрыв. Мусоропровод разлетелся на куски, разрушена часть стены.

«Муж получил ушиб ноги, просто чудом удалось избежать серьезных травм. Саму трубу на этаже мы не используем, она закрыта. Возможно, на этажах выше что-то кинули в мусоропровод, там открыта мусорка. Туда после новогодних праздников скидывали мусор, потом и окурки полетели. Пока никого не вызывали из служб», – рассказала благовещенка Анна.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что по факту случившегося будет проведена проверка. На место выехали стражи порядка.

Тем временем жительница соседнего дома по адресу: Студенческая, 35, предположила, что взрыв мог произойти из-за детей-хулиганов. «Это детки 8-9 класс, сама лично гоняла их из подъезда дома № 35. Бомбочки прям под двери квартир кидают, один раз из форточки подъезда чуть на голову бомбочка не прилетела, успела отскочить. Они постоянно трутся в подъездах, типа погреться, а сами то пиво пьют, то бомбочки взрывают. Причем одни и те же в этих дворах шарятся», – сказала горожанка.

Ранее другая благовещенка жаловалась в редакцию на детей, которые распихивали бомбочки по разным элементам детской площадки.

Чуть позже в амурском управлении МЧС прокомментировали, что на место выезжали также пожарные и спасатели. Предварительно установлено, что произошло возгорание в мусороприемнике. «Несмотря на то, что мусоропровод не используется, внизу в мусороприемнике был мусор. Доступ туда есть с улицы, а также скинуть что-то воспламеняющееся туда можно через щели в трубе мусоропровода на этажах. Из-за возникшего пожара внутри увеличилась температура, в результате этого произошло рассыпание асбестоцементной трубы. В настоящее время устанавливаются причины возгорания», – сообщили в МЧС.

Спасатели провели поквартирный обход, помощь никому из жильцов не понадобилась, в том числе и помощь медиков. .