В Зейском районе большегрузы застревают на трассе из-за наледи

В Зейском районе дорожную обстановку усложняет наледь. Образуется она на участке Зея – Огорон из-за протекающей рядом с трассой реки, заливающей дорогу. В итоге там, где удается проехать легковым автомобилям, грузовые авто проваливаются, застревая колёсами во льду.

В конце декабря местный житель снял покрытую льдом дорогу и выложил видео в Инстаграм, подписав «Единственная автодорога, связывающая зейские БАМовские поселки с райцентром». Тогда ситуацию прокомментировало министерство транспорта и строительства Амурской области.

«Участок дороги Зея – Огорон расположен между двумя хребтами, и в 50 метрах от него проходит русло реки. Несмотря на то, что дорожное полотно в свое время было поднято более чем на 2 метра, ежегодно образовывается наледь на двух участках дороги порядка 300 и 700 метров. Сложность этого участка в том, что нет возможности обустроить противоналедевую стену, и единственный способ – периодическое удаление наледи. По словам администрации Зейского района, индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на содержание участка а/д пк 20 – Огорон в 2018 году. Минтрансстрой информацию принял 31.12.2017 от главы Зейского района. Ситуацию должны исправить до 05.01.2018», – пояснили в ведомстве.

Но 5 января положение дел не изменилось, наледь не исчезла. Амурчанин вновь проезжал по этому же участку дороги и стал свидетелем того, как во льду застрял большегруз. Второй грузовой автомобиль, следовавший за ним, стоял в ожидании, когда его товарищ сможет выбраться из ледяного плена и освободит проезд.

«Там сбоку течет речка, вода зимой все равно бьет, и лед сползает на дорогу. Это надо постоянно прочищать. Но никто этим не занимается», – отметил автор видео.

В минтрансстрое тем временем сообщили, что видеозапись перенаправлена руководству района. «На сегодняшний день транспортное сообщение затруднено, но не отсутствует», – добавили в ведомстве.