Благовещенцы познакомились с богатырями и сами померились богатырской силой

5 января участники клуба ролевого и исторического моделирования «Дружина» устроили для благовещенцев экскурсию в прошлое «Оружейная трёх богатырей». В ГДК горожане могли посмотреть мастерскую с доспехами, а потом размяться на морозе в Усть-Зейской слободе.

Организаторы приглашали детей с родителями. На первую экскурсию пришло около 20 человек. Восторгу ребят не было предела, ведь встречали их герои популярного современного мультфильма «Три богатыря» – Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Оружейная – это помещение в подвале Городского дома культуры. На входе разместилась экспозиция копий древнерусской посуды, образцы доспехов и оружия, тематические картины. Там всё можно было трогать руками, примерять и делать селфи.

Самое кропотливое дело в богатырской мастерской – плетение кольчуг. «На её изготовление может уйти до полугода. Мы покупаем в специализированных строительных магазинах оцинкованную проволоку, накручиваем в длинные колбаски, потом режем и соединяем. Всё делается вручную. Можно плетение комбинировать с металлическими вставками, такой доспех называется "бахтерец", это гибрид. Ещё латы делаем. Всё – исторически верное, правдивая передача – это важно. Плотно общаемся с хабаровскими, владивостокскими реконструкторами», – рассказал богатырь и по совместительству экскурсовод Владимир Валерич.

После экскурсии всех пригласили выйти на мороз – в Усть-Зейскую слободу. Там можно было показать силушку богатырскую. Руководил всем Илья Муромец – Сергей Малков. Детям давали побиться на мешках, пометать дротики или устроить штурм ледовой крепости. При этом нужно было уничтожить Колывана, Бабу Ягу, Кощея и других отрицательных героев известного мультфильма «Три богатыря». Взрослым разрешали кидать боевые топоры и сражаться на мечах. В русских забавах поучаствовала даже одна китайская семья.

«Экскурсии в "Оружейную трёх богатырей" мы планируем организовывать всю зиму по предварительным заявкам, которые можно оставлять по телефону 46-26-54. Группы – от 10 человек», – рассказала помощник режиссёра Городского дома культуры Евгения Савельева.

Подробнее об экскурсии можно прочитать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.