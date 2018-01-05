Благовещенск примет турнир городов Сибири и Дальнего Востока по самбо

Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске два дня, 6 и 7 января, будет проходить открытый турнир городов Сибири и Дальнего Востока по самбо на призы мэра города. Соревнования организуют в спорткомплексе «Юность». В них примут участие около 200 человек.

На турнир съедутся спортсмены из Хабаровска, Республики Саха (Якутия), Комсомольска-на-Амуре, Читы, Благовещенска, Белогорска, Магдагачи и Тынды. Начнутся соревнования 6 января в 10:00. Торжественное открытие и парад открытия запланированы на 13:00, сообщает пресс-служба администрации города.

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Екатерина PL