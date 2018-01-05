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5 января 2018, 17:01 0

Днем от 9 до 14 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 6 января

Днем от 9 до 14 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 6 января
Фото: chortkiv.online

В Амурской области 6 января установится переменная облачность, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, местами ожидается туман. Западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, в отдельных районах – до 10 метров в секунду.

Температура ночью понизится до 28…33 градусов мороза, местами – до минус 18…23. Днем термометры покажут 9…14 градусов ниже нуля, местами – минус 19…24.

В Благовещенске 6 января ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 20…22 градуса мороза, днем – минус 9…11, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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