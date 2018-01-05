В Благовещенске пройдут соревнования по любительскому ралли

Фото: yandex.ru

6 января на озере Монументское в селе Верхнеблаговещенское состоится первый этап чемпионата города Благовещенска по любительскому ралли. В нем примут участие сильнейшие команды из областного центра Приамурья, Белогорска и Свободного. Всего ожидается более 50 экипажей.

К участию допускают легковые автомобили с любым типом двигателя и без ограничений по типу привода. Соревнования будут проводиться по разным классам: 4WD с турбонагнетателем, 4WD, задний привод, передний привод, «Джип», «Спорт+». Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00, сообщает мэрия Благовещенска.

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Екатерина PL