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5 января 2018, 15:56 28

На турбазе «Динамо» во время катания с горки получили травмы женщина и ребенок

На турбазе «Динамо» во время катания с горки получили травмы женщина и ребенок
Фото: attractiony.ru

На благовещенской турбазе «Динамо» во время новогодних каникул произошел несчастный случай. Об этом в Инстаграме в аккаунте губернатора Амурской области написал один из отдыхающих. Он рассказал, что во время катания с горки получили травмы женщина и ребенок.

«...были мы на турбазе "Динамо", аж ездить туда перехотелось. На наших глазах девушка с ребёнком на тюбинге разбилась, ударилась головой так, что не могла вспомнить, как она туда приехала. И чуть позже еще ребенок без сознания. Скорой при этом рядом нет, администрация вообще красавчики – деньги гребут, а безопасность обеспечить не могут. И говорят, что скорую обеспечивать должен мэр города. Это как понимать?» – высказался амурчанин.

На жалобу мужчины ответила зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко. Она написала, что вопросами безопасности пребывания людей на частной турбазе займутся компетентные надзорные органы.

«Скорая помощь выехала к месту происшествия сразу, помощь начали оказывать через 35 минут, женщина находится в больнице, получает лечение. Населению необходимо соблюдать все меры безопасности на экстремальных спусках, тем более берегите детей», – добавила Ольга Лысенко.

Просмотров всего: 2936

#жизнь #здоровье #областная власть #отдых #природа

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    8 часов назад

    Динамо вообще отстой, стадион какой-то. Были один раз больше ехать нет желания.Чтобы прогуляться в лесу надо заплатить деньги. Обнаглели совсем. Лучше уж съездить просто на природу, еще и бесплатно

  • Ветерок100

    Ветерок100
    6 часов назад

    krasnova. посоветуйте. где лучше. у меня дети любят кататься с горки.

  • Дарья

    Дарья
    5 часов назад

    снежинка

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 часов назад

    На "Снежинке" люди на таких ватрушках, тоже калечатся....

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Можно и сидя на диване покалечиться!

    Всё от головы зависит.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Oldlord

    Можно и сидя на диване покалечиться!

    Всё от головы зависит.



    Точно.

    Голова твёрдая и крепкая езжай на ватрушке.

    Голова хрупкая и слабая играй в щахматы, да и то только в каске.

    ////

    А на самом деле всё зависит от головы администрации организовавшей такое развлечение.

    Если всё по уму спуск организован и оборудован, да при инструкторах, то и риск минемален.

  • Stepochkin

    Stepochkin
    4 часа назад

    5.01 так же отдыхали на динамо. Товарищь выскочил из под плюшки (там в низу с левой стороны бугор) результат перелом копчика. Хотя бы инструктаж проводили бы и самое главное это сделать спуск безопасным. Будте более внимательными при развлечениях подобного рода. И кстати говоря с техникой безопасности там всё очень плохо. Нет элементарных аптечек в домиках отдыха. Дрова руби сам, а вдруг что! Вообщем так себе отдых

  • Мелодия

    Мелодия
    4 часа назад

    Кто-то ещё серьёзно считает, что в подобных местах развлечения можно требовать какие-то гарантии безопасности?

    Stepochkin, ваш Товарищь подписывал какой-либо договор? Он проходил хотя бы элементарный инструктаж?

    Нет? Тогда какие претензии, дорогой товарищь?

  • Хороший парень

    Хороший парень
    4 часа назад

    krasnova Чтобы прогуляться в лесу надо заплатить деньги. Обнаглели совсем. Лучше уж съездить просто на природу, еще и бесплатно

    Обнаглели Вы, врать в открытую, там вход и пребывание на базе -

    бесплатно. Хоть загуляйтесь по лесу, главное - не заблудитесь.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Мелодия Stepochkin

    Кто-то ещё серьёзно считает, что в подобных местах развлечения можно требовать какие-то гарантии безопасности?

    Stepochkin, ваш Товарищь подписывал какой-либо договор? Он проходил хотя бы элементарный инструктаж?

    Нет? Тогда какие претензии, дорогой товарищь?



    А тогда на каком основании там турбаза и шлакбаум?

  • Мелодия

    Мелодия
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста. Stepochkin

    Мелодия Stepochkin

    Кто-то ещё серьёзно считает, что в подобных местах развлечения можно требовать какие-то гарантии безопасности?

    Stepochkin, ваш Товарищь подписывал какой-либо договор? Он проходил хотя бы элементарный инструктаж?

    Нет? Тогда какие претензии, дорогой товарищь?



    А тогда на каком основании там турбаза и шлакбаум?



    Спросите это у компетентных органов.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Мелодия Stepochkin

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста. Stepochkin

    Мелодия Stepochkin

    Кто-то ещё серьёзно считает, что в подобных местах развлечения можно требовать какие-то гарантии безопасности?

    Stepochkin, ваш Товарищь подписывал какой-либо договор? Он проходил хотя бы элементарный инструктаж?

    Нет? Тогда какие претензии, дорогой товарищь?



    А тогда на каком основании там турбаза и шлакбаум?



    Спросите это у компетентных органов.



    Уже было.

    Продажа билетов в Провал Бендером.

  • Хороший парень

    Хороший парень
    4 часа назад

    Stepochkin про инструктаж перед спуском вы рассмешили. Вы серьезно? Да там примерно 90% взрослых в состоянии алкогольного опьянения спускаются, каждый 4-й готов в морду дать, если попробуете его жизни учить. Про аптечки в каждом домике из той же сказки, да их в первый же день с собой увезут. Давайте уже тогда, каждому домику ведущего и шашлычника поставим.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Хороший парень

    Stepochkin про инструктаж перед спуском вы рассмешили. Вы серьезно? Да там примерно 90% взрослых в состоянии алкогольного опьянения спускаются, каждый 4-й готов в морду дать, если попробуете его жизни учить. Про аптечки в каждом домике из той же сказки, да их в первый же день с собой увезут. Давайте уже тогда, каждому домику ведущего и шашлычника поставим.



    А не умеем гадить, то и нефиг задницу мучить.

    Это я про руководство турбазы.

    Собственник должен соблюдать и обеспечивать, способных работников нанимать.

    А коль не умеет -отвечать заставят.

  • Мелодия

    Мелодия
    4 часа назад

    Т.е. вы сами понимаете, что это мошенство? Каждый человек должен понимать степень риска, участвуя в подобных сомнительных развлечениях. Русская рулетка- никаких гарантий.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Мелодия

    Т.е. вы сами понимаете, что это мошенство? Каждый человек должен понимать степень риска, участвуя в подобных сомнительных развлечениях. Русская рулетка- никаких гарантий.



    Гарант у нас в Благовещенске пенсионерка учительница, а ёй всё пофигу.

  • Мелодия

    Мелодия
    4 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Мелодия

    Т.е. вы сами понимаете, что это мошенство? Каждый человек должен понимать степень риска, участвуя в подобных сомнительных развлечениях. Русская рулетка- никаких гарантий.



    Гарант у нас в Благовещенске пенсионерка учительница, а ёй всё пофигу.



    Вот и всё все поняли, наконец-то. И к чему такие статьи об идиотах, правда же?

  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    На совести администрации допуск на горку любых катательных средств. Катятся все- и на тиходных и на крупногабаритных и на тяжеленных сварных санках, которые, кстати, самые опасные, и дает их в аренду турбаза Динамо!

    Однажды видела как дошкольника таким санками бабень подбила под ноги внизу горки. Это был ужас,надеюсь обошлось без последствий для ребенка.

    Теперь стараюсь обходится без Динамо.

  • Мелодия

    Мелодия
    3 часа назад

    Allenga

    На совести администрации допуск на горку любых катательных средств. Катятся все- и на тиходных и на крупногабаритных и на тяжеленных сварных санках, которые, кстати, самые опасные, и дает их в аренду турбаза Динамо! Однажды видела как дошкольника таким санками бабень подбила под ноги внизу горки. Это был ужас,надеюсь обошлось без последствий для ребенка. Теперь стараюсь обходится без Динамо.



    Безумные люди сами, добровольно, лезут на эшафот, таща за собой детей. В чём вина администрации? Конечно, можно бы было закрыть эти шарашки...но что мэрия может предложить взамен? Поэтому: думайте сами, решайте сам, иметь или не иметь

  • Vikki

    Vikki
    3 часа назад

    На Снежинке тоже разбивались в те года. И все на ватрушках отлетали и об дерево. Запретить ватрушки! Они неуправляемы! Лет 15 назад на Снежинке на прокат давали большие санки, ими рулить можно было, и при препятствии скатиться в бок на снег.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Stepochkin

    5.01 так же отдыхали на динамо. Товарищь выскочил из под плюшки (там в низу с левой стороны бугор) результат перелом копчика. Хотя бы инструктаж проводили бы и самое главное это сделать спуск безопасным. Будте более внимательными при развлечениях подобного рода. И кстати говоря с техникой безопасности там всё очень плохо. Нет элементарных аптечек в домиках отдыха. Дрова руби сам, а вдруг что! Вообщем так себе отдых



    а аптечки просто потырят

    ну это "вдруг в хозяйстве пригодится а эти не обеднеют"

    халява ведь

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    В каждом авто есть аптечка!

  • faktor29

    faktor29
    58 минут назад

    1. Въезд на базу на авто стоит 100 р. с 1 машины.

    2. На баннере перед въездом находится информация о том, что нельзя пользоваться своими: мангалами, тюбингами, санками, мангалами и ещё чем то (не помню) - всё это запрещено на основании какого-то внутреннего приказа (вот интересно - основание вынесения такого приказа).

    3. В это году ворота для въезда на базу сдвинуты на расстояние примерно 10-15 метров от старых ворот (администрация турбазы получила в пользование дополнительный участок - нужно будет уточнить после праздником в земельном управлении - сделаю обязательно)

    4. По лужне в этом году вдруг запретили кататься коньковым ходом - класс!!!

    5.Самое главное - лёд на коробке - отвратительный, сама лыжня - отвратная.

  • faktor29

    faktor29
    56 минут назад

    Все как пользовались мангалами, своими ватрушками и т.д. - так и пользуются.

    Да забыл штраф за неисполнение приказа - 5000 рублей - основание?

  • faktor29

    faktor29
    52 минуты назад

    Всё сегодня произошло на наших глазах.

    Бугор на котором все подлетают спускаясь на ватрушках наверно специально сделан администрацией - он существовал все время сколько я туда приезжаю отдыхать.

    И на нём всегда много народу получает синяки, ушибы и т.д.

  • Oldlord

    Oldlord
    42 минуты назад

    faktor29

    И на нём всегда много народу получает синяки, ушибы и т.д.



    И всё равно едут?

  • холостяк

    холостяк
    37 минут назад

    Мелодия Stepochkin

    Кто-то ещё серьёзно считает, что в подобных местах развлечения можно требовать какие-то гарантии безопасности?

    Stepochkin, ваш Товарищь подписывал какой-либо договор? Он проходил хотя бы элементарный инструктаж?

    Нет? Тогда какие претензии, дорогой товарищь?



    Если Вы оплачиваете услугу то не всегда заключаете письменный договор на услуги, которые вы оплатили. К примеру проезд в гор. Автобусе. Если я заплатил за услуги, то они должны оказывать их безопасно. интересно в лицензии на оказании услуг написано кроме катания на ватрушке вы получаете переломы?

  • холостяк

    холостяк
    24 минуты назад

    Мелодия

    Allenga

    На совести администрации допуск на горку любых катательных средств. Катятся все- и на тиходных и на крупногабаритных и на тяжеленных сварных санках, которые, кстати, самые опасные, и дает их в аренду турбаза Динамо! Однажды видела как дошкольника таким санками бабень подбила под ноги внизу горки. Это был ужас,надеюсь обошлось без последствий для ребенка. Теперь стараюсь обходится без Динамо.



    Безумные люди сами, добровольно, лезут на эшафот, таща за собой детей. В чём вина администрации? Конечно, можно бы было закрыть эти шарашки...но что мэрия может предложить взамен? Поэтому: думайте сами, решайте сам, иметь или не иметь



    Прикольные рассуждения я не причем они сами калечатся? Ну и что . что я одному топор продал другому лом третьему ружье пускай играют лишь бы деньги собирать?

    А вообще-то кто-то проверяет лицензии на оказания услуг, те же сертификаты на инвентарь

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