На турбазе «Динамо» во время катания с горки получили травмы женщина и ребенок

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На благовещенской турбазе «Динамо» во время новогодних каникул произошел несчастный случай. Об этом в Инстаграме в аккаунте губернатора Амурской области написал один из отдыхающих. Он рассказал, что во время катания с горки получили травмы женщина и ребенок.

«...были мы на турбазе "Динамо", аж ездить туда перехотелось. На наших глазах девушка с ребёнком на тюбинге разбилась, ударилась головой так, что не могла вспомнить, как она туда приехала. И чуть позже еще ребенок без сознания. Скорой при этом рядом нет, администрация вообще красавчики – деньги гребут, а безопасность обеспечить не могут. И говорят, что скорую обеспечивать должен мэр города. Это как понимать?» – высказался амурчанин.

На жалобу мужчины ответила зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко. Она написала, что вопросами безопасности пребывания людей на частной турбазе займутся компетентные надзорные органы.

«Скорая помощь выехала к месту происшествия сразу, помощь начали оказывать через 35 минут, женщина находится в больнице, получает лечение. Населению необходимо соблюдать все меры безопасности на экстремальных спусках, тем более берегите детей», – добавила Ольга Лысенко.