В Благовещенске ищут свидетелей ДТП, случившегося 1 января

Ранее сообщалось, что водитель Toyota Prius погиб, но официального подтверждения этому не было. 5 января в редакцию Амур.инфо обратился один из пострадавших. Молодой человек рассказал, что после аварии, когда он пришел в сознание, увидел находящихся рядом пассажиров, а водительское сиденье было пустым.

«Мы с моей девушкой отдыхали в кафе китайской кухни. Около 4 часов утра собрались домой, вышли на улицу, увидели этот "приус". Там рядом стояла девушка, мы спросили, таксует ли она. Она сказала – сейчас муж выйдет, я с ним поговорю, если согласится, то довезем вас. Он вышел, согласился, мы поехали. Вначале нормально ехали – 50-60 километров в час. Потом он резко скорость набрал и слетел с дороги. Неожиданно так газанул, решил на зеленый свет проскочить, пока горит. И не справился с управлением. Я очнулся – водителя уже не было. Его супруга, сидевшая на переднем сиденье, была зажата в машине, мою девушку на скорой в реанимацию увезли. Удар пришелся как раз на левую сторону, где моя девушка сидела. В итоге у нее перелом позвоночника. Одну операцию уже сделали, сейчас еще одна предстоит. Я просто ушибами отделался. Теперь хотим в суд подать на водителя», – поделился пострадавший благовещенец.

В ГИБДД города подтвердили, что водитель с места скрылся, в настоящее время устанавливается его местонахождение. Сотрудники полиции просят откликнуться всех очевидцев ДТП. Возможно, авария попала в объектив чьего-то видеорегистратора. Свидетелей просят звонить по номерам: 59-49-86 (группа розыска) и 42 52 62 (дежурная часть).