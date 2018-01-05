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5 января 2018, 15:00 1

В Амурской области стратегические ракетоносцы отработали учебно-тренировочные полеты

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС отработали навыки ведения полетов в Амурской области. Тренировки прошли на высотах более десяти тысяч метров. Их цель – проверка дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Как сообщает телеканал «Звезда», подразделения противовоздушной обороны провели тренировки по обнаружению высотных целей. В тренировке были задействованы четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС. Время полетов составило от 2 до 4 часов.

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#военные #транспорт

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Комментарии
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  • Изумруд

    Изумруд
    5 часов назад

    а так бы эти деньги проели пенсионеры

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