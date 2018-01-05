В Амурской области стратегические ракетоносцы отработали учебно-тренировочные полеты

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС отработали навыки ведения полетов в Амурской области. Тренировки прошли на высотах более десяти тысяч метров. Их цель – проверка дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Как сообщает телеканал «Звезда», подразделения противовоздушной обороны провели тренировки по обнаружению высотных целей. В тренировке были задействованы четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС. Время полетов составило от 2 до 4 часов.

Просмотров всего: 443

#военные #транспорт

распечатать

Екатерина PL