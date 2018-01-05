С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

Спутники будут запущены в качестве полезной нагрузки при выведении на орбиту российских аппаратов «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4.

Как сообщалось ранее, первый пуск с амурского космодрома состоялся 28 апреля 2016 года и прошел успешно. Второй сосотялся 28 ноября 2017-го, в результате утрачен спутник «Метеор-М», полезная нагрузка из 18 спутников была потеряна.