С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники
В 2018 году с космодрома Восточный запустят пять немецких и четыре американских спутника. Соответствующее разрешение Министерству обороны выдал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно уже опубликовано на портале правовой информации, пишет infox.ru.
Спутники будут запущены в качестве полезной нагрузки при выведении на орбиту российских аппаратов «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4.
Как сообщалось ранее, первый пуск с амурского космодрома состоялся 28 апреля 2016 года и прошел успешно. Второй сосотялся 28 ноября 2017-го, в результате утрачен спутник «Метеор-М», полезная нагрузка из 18 спутников была потеряна.
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