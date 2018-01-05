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5 января 2018, 14:44 23

С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

В 2018 году с космодрома Восточный запустят пять немецких и четыре американских спутника. Соответствующее разрешение Министерству обороны выдал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно уже опубликовано на портале правовой информации, пишет infox.ru.

Спутники будут запущены в качестве полезной нагрузки при выведении на орбиту российских аппаратов «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4.

Как сообщалось ранее, первый пуск с амурского космодрома состоялся 28 апреля 2016 года и прошел успешно. Второй сосотялся 28 ноября 2017-го, в результате утрачен спутник «Метеор-М», полезная нагрузка из 18 спутников была потеряна.

Просмотров всего: 564

#космодром #космос #российская власть

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Советский

    Советский
    9 часов назад

    Опечатка в заголовке. "С КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ НА ДНО МОРСКОЕ ЗАПУСТЯТ АМЕРИКАНСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ СПУТНИКИ"

  • КанзаС

    КанзаС
    9 часов назад

    Они нам санкции, а мы им спутники запускаем...да,действительно хорошо если опять на дно ! )

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    Как-то слишком оптимистично

    "Попытаются запустить американские и немецкие спутники"

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Советский

    Опечатка в заголовке. "С КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ НА ДНО МОРСКОЕ ЗАПУСТЯТ АМЕРИКАНСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ СПУТНИКИ"



  • Изумруд

    Изумруд
    5 часов назад

    КанзаС

    Они нам санкции, а мы им спутники запускаем...да,действительно хорошо если опять на дно ! )



    санкции они не НАМ, а Вове и его близкому окружению, ну а народу эти санкции в ответ организовывает наш любимый гарант, многоходовочник блин

  • Изумруд

    Изумруд
    5 часов назад

    и вообще, пиндосовские спутники запускать как-то не патриотично и не скрепно, где свои, российские?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Советский

    Опечатка в заголовке. "С КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ НА ДНО МОРСКОЕ ЗАПУСТЯТ АМЕРИКАНСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ СПУТНИКИ"



    Вот и я говорю, в приморье нужно было космодром строить, топить спутники ближе было бы.

    Можно было бы без ракеты просто со стартового стола в океан спихивать.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    4 часа назад

    КанзаС

    Они нам санкции, а мы им спутники запускаем...да,действительно хорошо если опять на дно ! )



    Запустить то, мы их запустим - но никто не дает гарантии, что спутники долетят до орбиты.

    Теперь я понимаю, зачем Димон Рогозин протирает свои штаны в правительстве.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Такое ощущение, что авторы комментариев, как минимум, живут где-то в Западной Украине.

  • Рамзай

    Рамзай
    4 часа назад

    Авторы живут-то как раз в Амурской области, на грешной земле.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Если не долетит то страховка покроет все сполна этим странам. они то точно надеются на неудачу. А тут такое дело, взлетит и улетит. А американцы уже разучились ракеты запускать? То санкции, то в десна бахаемся. Что то народному люду, как и мне не понятно.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Генрих VI

    Такое ощущение, что авторы комментариев, как минимум, живут где-то в Западной Украине.



    Я думаю с такой властью нам Украина , со всеми её чудесами и дурдомом может раем показаться , по сравнению с Россией.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    4 часа назад

    Генрих VI

    Такое ощущение, что авторы комментариев, как минимум, живут где-то в Западной Украине.



    По каким признакам определяешь местожительство? По умению лизать зад кремлевскому жулику и его питерской банде ....

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Космодром закрытый. ЗАКРЫТЫЙ!!! Так они всей гурьбой и приедут. Надо им землю амурскую посмотреть. А Рогозину везде муляжи из "тополей" по округе настряпать. Тогда они мощь русскую, не в пуске увидят, так хоть под впечатлением уедут.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Raf Rafovich

    Если не долетит то страховка покроет все сполна этим странам. они то точно надеются на неудачу. А тут такое дело, взлетит и улетит. А американцы уже разучились ракеты запускать? То санкции, то в десна бахаемся. Что то народному люду, как и мне не понятно.



    Есличо, то запуск явно не забесплатно им делают.

    Родине нужны халявные вражеские баксы и евры.

    А пока их спутники в ракету пакуют, своей аппаратуркой так нашпигуют, что работать они будут больше на нас, чем на своих хозяев.

    Только про последнее пиндосам не говорите.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    3 часа назад

    А как же икона всея либерасни Илон Маск? Он же самый гениальный гений в космосе, чего он спутники то не запускает? Зачем вдруг понадобились услуги РФ со своими еще советскими ракетами, ведь у Маска прогресс в космических технологиях.

    Что-то тут не так

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Игорь ПутиловА как же икона всея либерасни Илон Маск? Он же самый гениальный гений в космосе, чего он спутники то не запускает? Зачем вдруг понадобились услуги РФ со своими еще советскими ракетами, ведь у Маска прогресс в космических технологиях.

    Что-то тут не так


    Это ведь как бывает. Сегодня нужен паровой двигатель, а завтра даром ненадь, внутреннего сгорания изобрели. Так и здесь.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    не полетит

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Генрих VI

    Такое ощущение, что авторы комментариев, как минимум, живут где-то в Западной Украине.



    Я думаю с такой властью нам Украина , со всеми её чудесами и дурдомом может раем показаться , по сравнению с Россией.



    запрыгал штоле?

    скоро до гиляки доскачешь?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Генрих VI

    Такое ощущение, что авторы комментариев, как минимум, живут где-то в Западной Украине.



    Я думаю с такой властью нам Украина , со всеми её чудесами и дурдомом может раем показаться , по сравнению с Россией.



    запрыгал штоле?

    скоро до гиляки доскачешь?



    Агитаторы за вову нас только скакать ещё не заставляли, ну.

    А так то всё уже перепробовали.

  • V.M.

    V.M.
    29 минут назад

    Немцы в основном протестанты, американцы- протестанты и католики,

    ну и правоверные иудеи. Как освЯщать будут? Думаю.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    V.M.

    Немцы в основном протестанты, американцы- протестанты и католики,

    ну и правоверные иудеи. Как освЯщать будут? Думаю.



    Может по старинке?

    На колесо помочиться?

  • V.M.

    V.M.
    36 секунд назад

    Собака в год Собаки? Пойдет, ой, полетит, думаете?

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