Амурские спасатели вытаскивали провалившегося под лед человека

Спасатели Амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС и инспекторы госинспекции по маломерным судам провели мастер-класс для благовещенцев. Они показали, как спасти человека, провалившегося под лед. Занятие проводилось в рамках профилактической акции «Безопасный лед».

На берег реки Зеи, где проходил мастер-класс, пришли взрослые и дети. Главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев рассказал присутствующим об опасности выхода на лед, о возможных последствиях, а также о том, как нужно вести себя, если провалился под лед, и о способах спасения провалившегося.

Для практической части проведения мастер-класса спасатели использовали оборудованную майну, расположенную в нескольких десятках метров от берега. Один из спасателей в специальном гидрокостюме имитировал провалившегося под лед, другие, соблюдая все правила безопасности, спасали его. Чтобы добраться до «пострадавшего», спасатель обвязался веревкой, взял с собой лестницу и пополз по льду. Добравшись до «тонущего», спасатель накинул на него веревку и вытянул из воды на лед. Два других спасателя, стоя на берегу, вытянули обоих на берег. После того как «пострадавшего» доставили на берег, ему была оказана первая помощь.

Затем всех желающих учили правильно бросать спасательный круг и конец Александрова. По словам организаторов, женщины не уступали мужчинам в силе и меткости бросков.

Главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова напомнила участникам мастер-класса о правилах поведения в экстремальных ситуациях и рассказала об оказании первой помощи человеку, провалившемуся под лед.

Участниками мастер-класса также стали амурские «моржи» федерации «Аквайс-Спорт» и члены их семей. Посмотрев практическую часть, спортсмены приняли участие в заплыве на 25 метров.

Для присутствующих были подготовлены горячий чай и теплая палатка. Взрослые и дети фотографировались на выставленной спецтехнике амурских спасателей.