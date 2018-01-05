Благовещенцы просят помощи в создании памятных фотокниг для детдомовцев

Фото: izhevsk.ru

В Благовещенске проходит акция «Памятный альбом. Моё детство». Инициативные горожане решили сделать подарок воспитанникам детдомов и создать фотокниги с их снимками. Для ребят, оставшихся без родителей, устроят фотосессию. Но для этого волонтерам нужна помощь неравнодушных амурчан.

«Альбом с детскими фотографиями – это то, что есть почти у каждого из нас. А вот у детишек из детских домов таких альбомов нет. Мне кажется, это немного несправедливо. Когда мы фотографировали воспитанников детдома для федеральной базы сирот, ребята с удовольствием позировали фотографу, а некоторые из них просили сделать им личные фотокарточки и распечатать их. Но чёткого ответа на их просьбу тогда мы дать не могли. По приезде у меня из головы не выходила эта просьба детей. Так родилась идея акции. Чтобы фотокарточки не терялись и у ребят был стимул хранить их аккуратно, я решила каждому вручить по фотоальбому с их собственными фотографиями», – поделилась организатор акции «Памятный альбом. Моё детство» Екатерина Баликоева.

Поддержал Екатерину в ее инициативе благовещенский фотограф Сергей Поспелов и ученики его фотошколы. 6 января команда отправится в первый детский дом – в село Поярково. С собой они повезут различные декорации, чтобы оформить несколько фотозон. В течение дня им предстоит отснять 45 детей.

«Мы нашли транспорт, чтобы доставить все декорации. Но сейчас нам нужна помощь в сборе подарков. Мы хотим привезти ребятам раскраски, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования – в общем, все то, чем они могут себя занять в зимние вечера. Также нам нужны сладкие подарки. Конфеты, пирожные, рулеты, шоколадки, зефир. Мы устроим чаепитие, а так как детей много, то и сладостей нужно везти немало. Пока одни будут фотографироваться, мы с другими детками будем рисовать, пить чай и общаться», – сказала Екатерина Баликоева.

После Пояркова на очереди благовещенский приют «Мечта» и детдом села Садовое. Правда, для детей из этих учреждений не будут организовывать выездную фотосессию. Чтобы не перевозить вновь декорации для фотозон, ребят самих привезут в фотостудию областного центра.

«В "Мечте" дети задерживаются ненадолго, они там приходят и уходят, поэтому в их альбомах будут только фотографии самих воспитанников. А у ребят из детдомов, которые там постоянно живут, еще будут снимки самого здания учреждения, сфотографируют и воспитателей, плюс еще после праздников в классах на занятиях детей снимут. Потом мы все снимки соберем и отправим в Москву, где нам на заказ с хорошей скидкой изготовят фотокниги размером 10 на 15. В каждой по 16 фотографий будет. Стоимость одной фотокниги 340 рублей. И, наверное, уже в феврале мы детям их и вручим», – добавила организатор акции.

Со слов благовещенки, позже будет объявлен сбор средств – потребуются деньги на изготовление фотокниг. Всего их будет порядка 100 штук. Желающие оказать помощь организаторам акции могут позвонить по номеру: +7-914-575-31-46.