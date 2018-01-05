Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2017 году достиг рекордных показателей

По итогам работы за 2017 год пассажиропоток аэропорта Благовещенска вырос до рекордных показателей за последние 20 лет благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. Речь идет о космодроме Восточный, Амурском ГПЗ, газовом трубопроводе «Сила Сибири», российско-китайском мостовом переходе через реку Амур.

На международных авиалиниях обслужено более 59 тысяч пассажиров, что на 34 % превышает показатели 2016 года.

«В течение всего года предприятием проводилась большая работа по сохранению и развитию маршрутной сети аэропорта, а также привлечению новых авиаперевозчиков. В результате сохранены регулярные круглогодичные рейсы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Авиакомпаниями "Саратовские авиалинии" и "ИрАэро" открыты новые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Владивосток», – сказал руководитель аэропорта Благовещенска Валерий Шлегель.

Кроме того, возобновлена круглогодичная программа чартерных международных авиаперевозок из Благовещенска в Таиланд (Бангкок). Совместно с авиакомпанией «Якутия» в летний период организовано прямое авиасообщение по маршрутам: Благовещенск – Сеул (Южная Корея) – Благовещенск, Благовещенск – Бэйдайхэ – Благовещенск (Китай).

С 17 мая 2017 года аэропорт получил постоянный допуск к эксплуатации широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов типа Boeing 777-200-ER, что положительно повлияло на рост объемов пассажирских и грузовых авиаперевозок на наиболее востребованном маршруте Москва – Благовещенск – Москва. В отчетном периоде предприятием принято и отправлено более 240 рейсов на этом типе самолета.

В июне 2017 года аэропорт впервые в своей истории начал обслуживание тяжелых транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», которые в настоящее время выполняют грузовые перевозки по государственной программе развития космодрома Восточный. Всего в отчетном периоде для нужд космодрома Восточный обслужено 15 рейсов, выполнявшихся на грузовых самолетах типа Ил-76 и Ан-124-100.

За 2017 год службами аэропорта обслужено более 405 тысяч пассажиров, на 25 %, чем в 2016 году, и обработано более 4,5 тысячи тонн груза и почты (плюс 35,4 % к 2016 году), сообщает областное министерство транспорта и строительства.