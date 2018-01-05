В Февральске сгорел дачный дом
5 января во втором часу ночи пожарным поступило сообщение о пожаре в Февральске. Горел частный дачный дом по улице Центральной. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы местной пожарной части № 54 в составе десяти человек и двух единиц техники.
Через 11 минут было ликвидировано открытое горение. Но спасти дом не удалось. Он был уничтожен огнём полностью. В настоящее время устанавливаются причина и виновник пожара, сообщают в амурском управлении МЧС.
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