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В Февральске сгорел дачный дом

В Февральске сгорел дачный дом
Фото: www.gtrk-vyatka.ru

5 января во втором часу ночи пожарным поступило сообщение о пожаре в Февральске. Горел частный дачный дом по улице Центральной. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы местной пожарной части № 54 в составе десяти человек и двух единиц техники.

Через 11 минут было ликвидировано открытое горение. Но спасти дом не удалось. Он был уничтожен огнём полностью. В настоящее время устанавливаются причина и виновник пожара, сообщают в амурском управлении МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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