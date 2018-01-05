На границе России и Китая выросла ледяная стена

В китайской провинции Хэйлунцзян, на озере Ханка, образовалась ледяная стена высотой около 20 метров. Водоем находится на границе Приморского края России. Видео с необычным природным явлением опубликовал телеканал CCTV.

Как пишет РИА Новости, снежное сооружение имеет естественное происхождение. Стена появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера.

Сначала она не превышала трех-четырех метров в высоту, но затем выросла до двадцати метров и более. При этом протяженность природного заграждения составляет несколько десятков километров.

«Она выглядит, как Великая стена изо льда», – заявил фотограф-любитель Ли Лэй, приехавший посмотреть на природное явление.

По словам главы метеорологической станции на озере Ханка Сюй Чжуна, подобные ледяные стены образуются нечасто. Для этого, например, нужно, чтобы низкие температуры держались продолжительное время и в районе озера должен дуть сильный ветер.