В Приамурье пройдет слабый снег: прогноз погоды на 5 января

Фото:catboxzen.com

В Амурской области 5 января установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Температура составит 9…14 градусов мороза, на севере области термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, в отдельных районах – минус 19…24. Местами на дорогах возможен снежный накат. В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдет слабый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура составит минус 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL