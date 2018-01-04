Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5января
Предыдущая новость
4 января 2018, 21:14 1

Благовещенцы исполнили новогодние желания детей с ограничениями по здоровью (фото)

Благовещенцы исполнили новогодние желания детей с ограничениями по здоровью (фото)

В Благовещенске прошла новогодняя благотворительная акция. Жители города приобрели для детей-инвалидов игрушки, которые те попросили у Деда Мороза. Впоследствии желанные именные подарки ребятам вручили на елках, которые для них провели сотрудники Общественно-культурного центра.

Заключительная елка прошла 4 января в здании кинотеатра «Харбин», где расположен филиал ОКЦ.

В рамках акции дети писали письма Деду Морозу о том, какие подарки они хотели бы получить. Письма вывешивали в одном из магазинов игрушек Благовещенска, и все желающие могли осуществить мечту ребенка, купив для него желанную вещь. Также в проведении акции помог храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Его прихожане сделали пожертвования на детские подарки.

Для ребят в областном центре провели две елки, на которых более 80 детей получили именные подарки и сладости. Кроме того, инициативная группа родителей адресно доставила подарки детям в населенные пункты Амурской области.

«Хотелось бы поблагодарить всех жителей города за то, что они откликнулись на эту акцию и купили деткам игрушки», – отметила участница инициативной группы родителей Татьяна Нехаева.

Подробнее об акции и прошедшей 4 января елке читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 143

#дети #праздники

распечатать

Фотогалерея
+80
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

Первым в Благовещенске в 2018 году родился мальчик
Происшествия 4

На празднике на главной площади Благовещенска не обошлось без нарушений
Происшествия 1

В Серышеве сутки искали пропавшую девочку
Общество 1

Конкурсы и представление на главной площади Благовещенска посетили около 2 тысяч человек (фото)