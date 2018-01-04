Благовещенцы исполнили новогодние желания детей с ограничениями по здоровью (фото)

В Благовещенске прошла новогодняя благотворительная акция. Жители города приобрели для детей-инвалидов игрушки, которые те попросили у Деда Мороза. Впоследствии желанные именные подарки ребятам вручили на елках, которые для них провели сотрудники Общественно-культурного центра.

Заключительная елка прошла 4 января в здании кинотеатра «Харбин», где расположен филиал ОКЦ.

В рамках акции дети писали письма Деду Морозу о том, какие подарки они хотели бы получить. Письма вывешивали в одном из магазинов игрушек Благовещенска, и все желающие могли осуществить мечту ребенка, купив для него желанную вещь. Также в проведении акции помог храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Его прихожане сделали пожертвования на детские подарки.

Для ребят в областном центре провели две елки, на которых более 80 детей получили именные подарки и сладости. Кроме того, инициативная группа родителей адресно доставила подарки детям в населенные пункты Амурской области.

«Хотелось бы поблагодарить всех жителей города за то, что они откликнулись на эту акцию и купили деткам игрушки», – отметила участница инициативной группы родителей Татьяна Нехаева.

Подробнее об акции и прошедшей 4 января елке читайте в рубрике «Культпросвет».