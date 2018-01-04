Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5января
Предыдущая новость Следующая новость
4 января 2018, 19:56 1

В благовещенской многоэтажке в праздники возникли проблемы с водоснабжением

Обновлено: вчера22:35

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница 10-этажного дома в Благовещенске по адресу: улица Заводская, 2, Юлия. Женщина рассказала, что в здании случилась коммунальная авария – произошла протечка воды в стояке.

Проблема обнаружилась в последние дни 2017 года. В последующем водоснабжение по стояку периодически перекрывали. В квартире на 6-м этаже, где проживает Юлия, из-за воды провисли натяжные потолки на кухне и в ванной комнате.

По словам горожанки, 3 января воду по стояку перекрыли. 4 января водоснабжение было, но с неясными перспективами. В частности, ей сообщили, что воды якобы не стоит ждать до 9 января.

«Как я должна сидеть с детьми дома без воды? У меня нет возможности даже сходить за ней», – отметила Юлия.

В ЕДДС Благовещенска между тем подтвердили, что в доме возникла течь на стояке. В настоящее время аварийная бригада устраняет повреждения. Воду планируют дать сегодня, 4 января.

Обновление 22:35. Как сообщили в ЕДДС Благовещенска после публикации, воду 4 января не запустили. Аварийные работы на стояке перенесены на 5 января, их будет проводить управляющая компания дома.

Просмотров всего: 373

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    всё как всегда

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В домах жителей Ушумуна похолодало из-за аварии на котельной
Происшествия 4

На празднике на главной площади Благовещенска не обошлось без нарушений
Происшествия 1

Ночью в Благовещенске сгорел автомобиль
Происшествия 1

В Серышеве сутки искали пропавшую девочку