В домах жителей Ушумуна похолодало из-за аварии на котельной
В некоторых домах поселка Ушумун Магдагачинского района 4 января заметно похолодало. Местные жители связали произошедшее с аварией на котельной, расположенной в районе бывшего шпалопропиточного завода.
«Ночью отопление прекратили. Батареи практически комнатной температуры», – рассказал ИА «Амур.инфо» один из жителей Ушумуна.
В пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области информагентству сообщили, что 4 января в 09:00 на котельной РЦТВ Забайкальской железной дороги вышел из строя основной дымосос. На время устранения его неисправности котельная перешла на работу резервного дымососа с меньшей мощностью.
«На данный момент основной дымосос отремонтирован, работает в штатном режиме. Сейчас температура в квартирах жителей поселка Ушумун Магдагачинского района соответствует норме», – сказали в пресс-службе.
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