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4 января 2018, 16:42 1

В домах жителей Ушумуна похолодало из-за аварии на котельной

В домах жителей Ушумуна похолодало из-за аварии на котельной
Фото: mayaksbor.ru

В некоторых домах поселка Ушумун Магдагачинского района 4 января заметно похолодало. Местные жители связали произошедшее с аварией на котельной, расположенной в районе бывшего шпалопропиточного завода.

«Ночью отопление прекратили. Батареи практически комнатной температуры», – рассказал ИА «Амур.инфо» один из жителей Ушумуна.

В пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области информагентству сообщили, что 4 января в 09:00 на котельной РЦТВ Забайкальской железной дороги вышел из строя основной дымосос. На время устранения его неисправности котельная перешла на работу резервного дымососа с меньшей мощностью.

«На данный момент основной дымосос отремонтирован, работает в штатном режиме. Сейчас температура в квартирах жителей поселка Ушумун Магдагачинского района соответствует норме», – сказали в пресс-службе.

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#ЖКХ #происшествия

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