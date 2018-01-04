Первым в Благовещенске в 2018 году родился мальчик

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В столице Приамурья первым родившимся в наступившем 2018 году стал мальчик. Ребенок появился на свет в 5 часов утра 1 января в городском роддоме. Ему дали имя Богдан.

В органах ЗАГС Амурской области мальчик пока не зарегистрирован. Первым в Приамурье (3 января) получил гражданскую регистрацию новый житель Архаринского района – Георгий, который также родился 1 января.

На данный момент в регионе зарегистрировано уже 9 малышей, родившихся в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

За весь 2017 год в Приамурье на свет появился 9 491 ребенок, больше половины из них – 4 826 – мальчики.

Лидером по количеству рожденных в 2017 году стал Благовещенск. На территории столицы Приамурья родилось 4 105 малышей. Второе место занимает Белогорск – 923 ребенка, на третьем – Свободный – 723 рождения.

Как сообщало Амур.инфо, в Свободном первой в 2018 году родилась девочка, в Белогорске – мальчик и в Тынде – девочка.