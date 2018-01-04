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4 января 2018, 15:52 14

Первым в Благовещенске в 2018 году родился мальчик

Первым в Благовещенске в 2018 году родился мальчик
Фото: severpost.ru

В столице Приамурья первым родившимся в наступившем 2018 году стал мальчик. Ребенок появился на свет в 5 часов утра 1 января в городском роддоме. Ему дали имя Богдан.

В органах ЗАГС Амурской области мальчик пока не зарегистрирован. Первым в Приамурье (3 января) получил гражданскую регистрацию новый житель Архаринского района – Георгий, который также родился 1 января.

На данный момент в регионе зарегистрировано уже 9 малышей, родившихся в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

За весь 2017 год в Приамурье на свет появился 9 491 ребенок, больше половины из них – 4 826 – мальчики.

Лидером по количеству рожденных в 2017 году стал Благовещенск. На территории столицы Приамурья родилось 4 105 малышей. Второе место занимает Белогорск – 923 ребенка, на третьем – Свободный – 723 рождения.

Как сообщало Амур.инфо, в Свободном первой в 2018 году родилась девочка, в Белогорске – мальчик и в Тынде – девочка.

Просмотров всего: 1106

#дети

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    7 часов назад

    А Загс работает что ли в праздничные дни?

  • full

    full
    7 часов назад

    Мальчик. И чо?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    7 часов назад

    И ЧО вы видите во всех новостях подоплеку? Это статья - просто констатация свершившегося факта.

  • full

    full
    7 часов назад

    А нахрена этот факт констатировать? Что несет эта информация?

  • Володя.А

    Володя.А
    6 часов назад

    Есть первый пацан:)!!!

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Власти - подарите мальчику квартиру.

  • nerro

    nerro
    5 часов назад

    full

    А нахрена этот факт констатировать? Что несет эта информация?



    Что врачи и акушерки впахивали в новогоднюю ночь

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    поздравления родителям всех родившихся малышей!

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Это просто, статистика. Да, что-то совсем мало деток рождается.

  • Николай 17

    Николай 17
    3 часа назад

    Бедная мамочка, сколько она выслушала от врачей 1янв, пока рожала.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Сонатапоздравления родителям всех родившихся малышей!


    Вот,да. Поздравления семье,пусть растёт здоровым и счастливым,на радость родителям! А врачи,на то и врачи,а кому новость ни о чем- идите лесом.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Хорошая примета, мужчина пришел первым в этот мир в Новом году!

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Леонидова

    Хорошая примета, мужчина пришел первым в этот мир в Новом году!



    в чем примета?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    6 минут назад

    Соната
    Леонидова

    Хорошая примета, мужчина пришел первым в этот мир в Новом году!



    в чем примета?


    После наступления нг,если в дом придёт первый мужик- хорошим год будет. Если женщина зайдет- жди беды

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