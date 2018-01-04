На празднике на главной площади Благовещенска не обошлось без нарушений

Как рассказала заместитель мэра города Светлана Яковлева, за день на площади было составлено 4 административных протокола. Два нарушения были связаны с неправильным движением транспортных средств, еще два – с тем, что на животных, которых привели на площадь, не оказалось необходимых документов.

«Праздник удался, но тех, кто не заявился, но провел своих животных, причем без документов, нам пришлось предупреждать. И в целях обеспечения безопасности – когда на тележках, на волокушах, на не очень качественных гужевых повозках прямо по пешеходным переходам начали возить детей», – отмечает Светлана Вячеславовна.

Подобные проверки на площади продолжатся в течение всех праздничных дней, сказала она.