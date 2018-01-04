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4 января 2018, 14:22 4

На празднике на главной площади Благовещенска не обошлось без нарушений

На празднике на главной площади Благовещенска не обошлось без нарушений

3 января на главной площади Благовещенска проходили праздничные мероприятия – конкурсы, состязания, театрализованное представление. Площадь посетили около 2 тысяч человек, при этом не обошлось без нарушений.

Как рассказала заместитель мэра города Светлана Яковлева, за день на площади было составлено 4 административных протокола. Два нарушения были связаны с неправильным движением транспортных средств, еще два – с тем, что на животных, которых привели на площадь, не оказалось необходимых документов.

«Праздник удался, но тех, кто не заявился, но провел своих животных, причем без документов, нам пришлось предупреждать. И в целях обеспечения безопасности – когда на тележках, на волокушах, на не очень качественных гужевых повозках прямо по пешеходным переходам начали возить детей», – отмечает Светлана Вячеславовна.

Подобные проверки на площади продолжатся в течение всех праздничных дней, сказала она.

Просмотров всего: 3242

#отдых #праздники #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    не пущать

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    7 часов назад

    3 декабря на главной площади Благовещенска проходили праздничные мероприятия. А,И. как всегда торопится. Когда за грамотностью следить будут.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    7 часов назад

    за день на площади было составлено 4 административных протокола. Два нарушения были связаны с неправильным движением транспортных средств.. А что транспортные средства двигались прямо по площади? Куда ГИБДД смотрит!

  • v77

    v77
    3 часа назад

    А кто дежурил из мэрии в новогоднюю ночь в Благовещенске? Областной столице надо пример с Белогорска брать, где мэр вместо того, чтобы в кругу семьи за праздничным столом сидеть, всю новогоднюю ночь дежурил да по котельным ходил.

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