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4 января 2018, 13:43 1

Ночью в Благовещенске сгорел автомобиль

Ночью в Благовещенске сгорел автомобиль
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В ночь на 4 января в Благовещенске при пожаре сгорел легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе дома № 24 по улице Воронкова. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

На то, чтобы ликвидировать открытое горение, у прибывших на место пожарных ушло 3 минуты. В тушении были задействованы 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Удалось не допустить распространения огня на рядом стоявший автомобиль.

Еще один пожар в автомобиле случился в Белогорске – на Бочкаревском мосту. В социальных сетях сообщают, что, предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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#Белогорск #пожары #происшествия #транспорт

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