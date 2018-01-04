Ночью в Благовещенске сгорел автомобиль

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В ночь на 4 января в Благовещенске при пожаре сгорел легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе дома № 24 по улице Воронкова. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

На то, чтобы ликвидировать открытое горение, у прибывших на место пожарных ушло 3 минуты. В тушении были задействованы 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Удалось не допустить распространения огня на рядом стоявший автомобиль.

Еще один пожар в автомобиле случился в Белогорске – на Бочкаревском мосту. В социальных сетях сообщают, что, предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.