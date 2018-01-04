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4 января 2018, 13:23 1

В Серышеве сутки искали пропавшую девочку

В Серышеве сутки искали пропавшую девочку
Фото: theins.ru

В поселке Серышево Серышевского района полицейские вели поиски пропавшей девочки. Школьница 2005 года рождения ушла из дома и не вернулась около 17:00 2 января. Ребенка нашли на следующий день, 3 января.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, девочку обнаружили сотрудники уголовного розыска, она находилась у знакомых. Со школьницей провели профилактическую беседу, ее передали законному представителю. Об исчезновении девочки в полицию сообщала ее бабушка.

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#дети #происшествия

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