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4 января 2018, 12:53 11

Благовещенцы не торопятся разбирать у зоозащитников собак – символы наступившего года

Благовещенцы не торопятся разбирать у зоозащитников собак – символы наступившего года
Фото: smartdog24.ru

Наступивший 2018 год по восточному календарю является годом Собаки. Несмотря на это, в зоозащитных организациях Благовещенска по-прежнему остается много животных – горожане не спешат забирать домой собак и кошек.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» председатель общественной организации «Остров спасения» Нина Стельмахова, обращений от жителей города поступает не больше, чем обычно. «Вчера забрали взрослую собаку и котенка за целый день», – сказала она.

Важно, в каких условиях будет содержаться животное, которое хотят забрать домой, предпочтительна собственная жилплощадь, а не съемная квартира. Порой горожанам вынуждены отказывать, подчеркнула Нина Владимировна.

Волонтер организации «Кошкин дом» Ольга Кривицкая рассказала, что в новогодние праздники в этом плане наблюдается затишье. Животных, скорее всего, будут активнее разбирать после 10 января. Некоторое оживление было и перед Новым годом – благодаря освещению «собачьей» темы в социальных сетях и амурских СМИ.

Ольга Кривицкая отметила, что в настоящее время в вольерах «Кошкиного дома» содержатся больше 40 кошек и около 50 собак. Много животных и на передержках.

Директор фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина подтвердила, что сейчас животных у зоозащитников содержится много – как в вольерах, так и на квартирах у волонтеров. «Особо никто не горит желанием их взять, к сожалению», – сказала Алла Великжанина.

Телефоны для желающих забрать животное домой:

«Остров спасения» – 56-12-72, 56-12-73, по вопросам сотрудничества и волонтерства – 8-914-550-50-31 (Нина Стельмахова);

«Кошкин дом» – 8-914-042-99-96 (Карина Тарасян);

«Горячие сердца» – 8-924-841-13-99 (Алла Великжанина).

Просмотров всего: 893

#животные

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    10 часов назад

    БЛАГОВЕЩЕНЦЫ НЕ ТОРОПЯТСЯ РАЗБИРАТЬ У ЗООЗАЩИТНИКОВ СОБАК – СИМВОЛОВ НАСТУПИВШЕГО ГОДА

    Знаки китайского гороскопа: Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья

    А почему в другие года, крыс, быков, кроликов, свиней и всех остальных не раздают??? А в год дракона кого раздавать будут??? )))))))

  • Терапевт

    Терапевт
    10 часов назад

    Быка или свинью я бы с радостью забрал и зажарил на новогодний стол...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    10 часов назад

    Терапевт

    Быка или свинью я бы с радостью забрал и зажарил на новогодний стол...



    голодающий поволжья

    жрать все, что движется или плохо лежит

    моветон

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    А до этого прям на расхват собачек и кошек разбирали!

  • Algol

    Algol
    9 часов назад

    Они плодятся быстрее, чем на них находятся хозяева

  • Циник

    Циник
    8 часов назад

    Пит-стоп

    Терапевт

    Быка или свинью я бы с радостью забрал и зажарил на новогодний стол...



    голодающий поволжья

    жрать все, что движется или плохо лежит

    моветон



    почему все? ясно сказано бычка или хрюшку... или ты в глаза долбишся?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    ТерапевтБыка или свинью я бы с радостью забрал и зажарил на новогодний стол...


    Собаку возьми. Какая разница?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    3.4

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    а должны торопиться?)

  • варварав

    варварав
    55 минут назад

    Чище во дворах будет. Пусть в одном месте 50 собак гадят и за ними убирают. А не возле каждого дома кучи. Идешь часто споткнулся. Огромных собак заведут, выгуливают и не убирают. А весной все тает и на обуви в квартиру. Есть еще добрые люди берут на передержку собак выгуливать и не убирают за питомцами. Живет одна такая рядом с нами. Любовь к животным хорошо, но все в меру должно быть. И большие собаки должны жить в соответствующих условиях, а не в городских квартирах

  • холостяк

    холостяк
    25 минут назад

    Ну и слава богу что не берут собак. А то возьмут щеночка на новый год, так сказать символ года, а он оказывается гавкает писается и какает, еще и все грызет и еще и выгуливать надо. Пару дней помучаются и в лучшем случае вернут, в худшем выбросят на улицу. Так что пускай с начало обдумают а потом бегут собак заводить.

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