Благовещенцы не торопятся разбирать у зоозащитников собак – символы наступившего года

Фото: smartdog24.ru

Наступивший 2018 год по восточному календарю является годом Собаки. Несмотря на это, в зоозащитных организациях Благовещенска по-прежнему остается много животных – горожане не спешат забирать домой собак и кошек.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» председатель общественной организации «Остров спасения» Нина Стельмахова, обращений от жителей города поступает не больше, чем обычно. «Вчера забрали взрослую собаку и котенка за целый день», – сказала она.

Важно, в каких условиях будет содержаться животное, которое хотят забрать домой, предпочтительна собственная жилплощадь, а не съемная квартира. Порой горожанам вынуждены отказывать, подчеркнула Нина Владимировна.

Волонтер организации «Кошкин дом» Ольга Кривицкая рассказала, что в новогодние праздники в этом плане наблюдается затишье. Животных, скорее всего, будут активнее разбирать после 10 января. Некоторое оживление было и перед Новым годом – благодаря освещению «собачьей» темы в социальных сетях и амурских СМИ.

Ольга Кривицкая отметила, что в настоящее время в вольерах «Кошкиного дома» содержатся больше 40 кошек и около 50 собак. Много животных и на передержках.

Директор фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина подтвердила, что сейчас животных у зоозащитников содержится много – как в вольерах, так и на квартирах у волонтеров. «Особо никто не горит желанием их взять, к сожалению», – сказала Алла Великжанина.

Телефоны для желающих забрать животное домой:

«Остров спасения» – 56-12-72, 56-12-73, по вопросам сотрудничества и волонтерства – 8-914-550-50-31 (Нина Стельмахова);

«Кошкин дом» – 8-914-042-99-96 (Карина Тарасян);

«Горячие сердца» – 8-924-841-13-99 (Алла Великжанина).