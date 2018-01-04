В Сети обсуждают фейерверк, якобы устроенный китайцами для Благовещенска (видео)

В социальных сетях пользователи обсуждают видео красочного фейерверка. Ролик, в частности, разместила в своем Инстаграме российская теле- и радиоведущая Виктория Боня. Люди пишут, что такое шоу устроил для Благовещенска Китай. Между тем ролик оказался довольно старым – на YouTube его выкладывали еще в 2014 году.

«Китайцы порвали всех своим новогодним салютом! Вот это уровень!!» – таким комментарием сопроводила видео в своем Инстаграме Виктория Боня. Запись собрала большое количество отзывов и просмотров. Мнения пользователей о ролике разделились, многие назвали его очень красивым.

Видео: instagram.com/victoriabonya

«Это Благовещенск на Амуре, съемка с набережной Амура, через реку – город Хэйхэ, китайцы устроили дружественный салют в честь нашего Нового года, хотя сами его пока не празднуют», – написал один из комментаторов.

«У нас во Владивостоке хотят байки, что китайцы так Благовещенск поздравили. Но кажется, что это все фейк», – отметил другой.

«Это китайцы на водной границе с Благовещенском, через Амур», – заверил еще один.

Многие восхитились красотой и техническим уровнем фейерверка.

«Это невероятно»,

«Как же красиво»,

«Ого! Я такой красоты в жизни не видела!»,

«Такое вообще бывает??? Не салют, а космические орбиты»,

«Ничего подобного не видела! Восторг! И так приятно, что данный фейерверк посвящен России... Это очень по-дружественному», – написали пользователи.

В то же время у многих возникли подозрения, что на видео компьютерная графика. Было отмечено, что видео достаточно старое. Так, на YouTube оно появилось еще в 2014 году.

По некоторой информации, данный фейерверк устраивали в Дубае – городе и эмирате на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах.

Виктория Боня в прошлом становилась героиней программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале».