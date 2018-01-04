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В Благовещенске рейсовый автобус насмерть сбил женщину

В Благовещенске рейсовый автобус насмерть сбил женщину
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Вечером 3 января в Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом. Рейсовый автобус наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Авария случилась на Новотроицком шоссе, в районе дома № 6 около 21:00, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Водитель автобуса 1968 года рождения сбил женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Личность погибшей пока не установлена.

Просмотров всего: 1340

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Ленточки светоотражающие или хотябы яркая одежда - и скорей всего жива былабы. Пооденутся во всё чёрное и сигают перед носом, они думают их сквозь встречные фары так видно хорошо..

  • ЛиСа

    ЛиСа
    57 минут назад

    Водилу жалко.

  • OT

    OT
    21 минута назад

    Дак дороги-же строят там, где люди ходят, а не там, где люди не ходят.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    9 минут назад

    Сам езжу на микроавтобусе. Если бы не камера заднего вида и хорошая реакция, то и сам фигурировал в сводках происшествий. И не потому, что еду не смотря или с превышением скоростного режима, а потому что пешеходы сами лезут/выпрыгивают/вылетают под колеса напролом. Они считают, что их и в темноте полной, и в светлое время очень даже видно. Бывает тормозишь экстренно - и пот холодный выступает. Ну, признают тебя не виновным, а толку? Жить то дальше придется с тяжелым грехом на совести!И родственники пострадавшего в любом случае будут думать: "Куда пер?".

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