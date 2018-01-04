В Благовещенске рейсовый автобус насмерть сбил женщину

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Вечером 3 января в Благовещенске произошло ДТП со смертельным исходом. Рейсовый автобус наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Авария случилась на Новотроицком шоссе, в районе дома № 6 около 21:00, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Водитель автобуса 1968 года рождения сбил женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Личность погибшей пока не установлена.