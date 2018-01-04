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Амурский священник Святослав Шевченко записал клип на хип-хоп композицию

Амурский священник Святослав Шевченко записал клип на хип-хоп композицию

Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко поделился в социальных сетях музыкальным видео. Он записал первый в жизни клип на песню собственного сочинения «Некликабельный» в стиле хип-хоп.

«На днях меня будто током ударило, когда размышлял над стремительно меняющейся жизни вокруг нас, – отмечает Святослав Шевченко. – И в голову пришла строчка "А я некликабельный!", после чего понял, что это должна быть песня. Хотя сам предпочитаю русский рок, но остановил свой выбор на жанре рэпа, поскольку это сегодня самый эффективный формат для донесения информации».

По его словам, текстовка была написана за предновогодний вечер 31 декабря, а в первый день наступившего года священник уже записал трек на свой компьютер. Минусовку взял из Сети. 2 января Шевченко с приятелем снимал материал для клипа, после чего наступил этап монтажа. На следующий день ролик был опубликован.

Святослав Шевченко говорит, что в процессе работы над клипом его поразило, с какой легкостью сегодня можно создать такое видео.

Священник оценивает бюджет клипа как «практически нулевой». Главная цель ролика – «попытка встряхнуть людей, которые меняют настоящие живые отношения на бесчувственные виртуальные», отмечает он.

Видео: «Священник на ютубе»

Просмотров всего: 366

#музыка #религия

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Работать не хочет лопатой лопатить, вот и подался в священники рэп читать...

  • Гoсподи

    Гoсподи
    1 час назад

    Великолепно! Отличное сведение, гармония текста и музыки. Видеоряд восхищает. Харизматичный исполнитель с потрясающими вокальными данными!

    Пойду кровь из ушей останавливать, короче.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    А он православный священник?

  • 19-02

    19-02
    1 час назад

    Фортиссимо боли.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    Амурский священник Святослав Шевченко записал клип на хип-хоп композицию



    Росийские реформы не обошли и РПЦ. В ближайшее время, надо ожидать, проповеди в церквах будут проходить в стиле рэп. А что и молодая поросль в храмы потянется, а куда еще, ну не Стасика же Михайлова со Шнукиром с его матами идти.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    59 минут назад

    Напротив. Слишком кликабельный медиапоп.

  • OT

    OT
    53 минуты назад

    На сколько я помну епископ говорил, что нет в церковной службе демократии и не приемлема демократия в соблюдении культа во всякой жизнедеятельности служителей. На этом фоне демократия Святослава запоет как те дивченки "...Боже Путина не убери...!" Ему позволено. Власть он или не власть?

    А ведь от имени епископа в противоречие его словам.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    52 минуты назад

    Клип не смотрел, прочитал название статьи.

    Мда, дожились. Что-то не укладывается у меня в голове хип-хоп, рэп, да еще русский рок и священник!

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