Амурский священник Святослав Шевченко записал клип на хип-хоп композицию

Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко поделился в социальных сетях музыкальным видео. Он записал первый в жизни клип на песню собственного сочинения «Некликабельный» в стиле хип-хоп.

«На днях меня будто током ударило, когда размышлял над стремительно меняющейся жизни вокруг нас, – отмечает Святослав Шевченко. – И в голову пришла строчка "А я некликабельный!", после чего понял, что это должна быть песня. Хотя сам предпочитаю русский рок, но остановил свой выбор на жанре рэпа, поскольку это сегодня самый эффективный формат для донесения информации».

По его словам, текстовка была написана за предновогодний вечер 31 декабря, а в первый день наступившего года священник уже записал трек на свой компьютер. Минусовку взял из Сети. 2 января Шевченко с приятелем снимал материал для клипа, после чего наступил этап монтажа. На следующий день ролик был опубликован.

Святослав Шевченко говорит, что в процессе работы над клипом его поразило, с какой легкостью сегодня можно создать такое видео.

Священник оценивает бюджет клипа как «практически нулевой». Главная цель ролика – «попытка встряхнуть людей, которые меняют настоящие живые отношения на бесчувственные виртуальные», отмечает он.

Видео: «Священник на ютубе»