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сегодня, 09:10 2

Парни, разбившие окна в машинах в Благовещенске, попали на видео

Парни, разбившие окна в машинах в Благовещенске, попали на видео

Машины во дворах домов № 110 и 112 по улице Калинина в Благовещенске пострадали от рук группы парней. Их действия попали на видео.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец одного из пострадавших автомобилей Артем, запись сделана камерой наблюдения, установленной на доме № 110/2 по Калинина. Ее предоставили жильцы.

«Сегодня намерен предоставить видео в правоохранительные органы», – отметил Артем.

Как сообщало информагентство, в ночь на 2 января в Благовещенске пострадали автомобили, припаркованные во дворах домов № 110 и 112 по улице Калинина: в них оказались разбиты окна. По предварительной информации, пострадали как минимум восемь машин.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    52 минуты назад

    По собаке то их, дурней, сейчас и вычислят, если не поленятся..

  • Папайя

    Папайя
    25 минут назад

    Навряд ли их найдут. Были в подобной ситуации... наша полиция не хочет работать. А эти пьяные ничтожества ,которые в своей жизни сами не заработали ни на что... ох,попались бы в руки...

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