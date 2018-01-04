Парни, разбившие окна в машинах в Благовещенске, попали на видео

Машины во дворах домов № 110 и 112 по улице Калинина в Благовещенске пострадали от рук группы парней. Их действия попали на видео.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец одного из пострадавших автомобилей Артем, запись сделана камерой наблюдения, установленной на доме № 110/2 по Калинина. Ее предоставили жильцы.

«Сегодня намерен предоставить видео в правоохранительные органы», – отметил Артем.

Как сообщало информагентство, в ночь на 2 января в Благовещенске пострадали автомобили, припаркованные во дворах домов № 110 и 112 по улице Калинина: в них оказались разбиты окна. По предварительной информации, пострадали как минимум восемь машин.