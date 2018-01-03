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3 января 2018, 20:14 0

В амурском селе спасли при пожаре женщину

3 января в селе Сапроново Мазановского района горел жилой дом. На месте происшествия работали пожарные местного пожарного поста. Из горящего здания была спасена женщина.

Когда поступило сообщение о пожаре, не уточняется. Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что пожар возник в доме, расположенном на улице Партизанской. На момент прибытия боевых расчетов внутри здания наблюдалось горение.

Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 11 минут. Благодаря их оперативным действиям из горящего дома была спасена женщина 1967 года рождения.

В результате пожара в доме огнем была повреждена комната, здание закопчено по всей площади.

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#пожары #происшествия

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