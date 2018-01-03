Российская хоккейная молодежка уступила команде США и выбыла из борьбы за медали

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Встреча проходила в Баффало, она завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу американцев. Сборной США удалось выйти вперед на третьей минуте матча, когда Киффер Беллоуз поразил ворота российского голкипера Владислава Сухачева.

На 11-й минуте контратаку российской сборной завершил точным броском Марсель Шолохов, но через пять минут американец Кайлер Ямомото сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Во втором периоде соперникам отличиться не удалось. В стартовом отрезке третьего периода, на 44-й минуте, сборной России удалась еще одна результативная контратака: шайбу забросил Андрей Алтыбармякян.

На 53-й минуте Киффер Беллоуз вновь вывел сборную США вперед, а на последней минуте Джоуи Андерсон поставил точку в игре, поразив пустые ворота россиян (они сменили вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, команда Валерия Брагина выбыла из борьбы за медали молодежного чемпионата. Хоккеисты США вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. Другую пару 1/2 финала составили Канада и Чехия.