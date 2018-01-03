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3 января 2018, 18:09 3

Российская хоккейная молодежка уступила команде США и выбыла из борьбы за медали

Российская хоккейная молодежка уступила команде США и выбыла из борьбы за медали
Фото: PA Images \ TASS

Сборная России уступила США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, россияне выбыли из борьбы за медали, пишет «Интерфакс».

Встреча проходила в Баффало, она завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу американцев. Сборной США удалось выйти вперед на третьей минуте матча, когда Киффер Беллоуз поразил ворота российского голкипера Владислава Сухачева.

На 11-й минуте контратаку российской сборной завершил точным броском Марсель Шолохов, но через пять минут американец Кайлер Ямомото сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Во втором периоде соперникам отличиться не удалось. В стартовом отрезке третьего периода, на 44-й минуте, сборной России удалась еще одна результативная контратака: шайбу забросил Андрей Алтыбармякян.

На 53-й минуте Киффер Беллоуз вновь вывел сборную США вперед, а на последней минуте Джоуи Андерсон поставил точку в игре, поразив пустые ворота россиян (они сменили вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, команда Валерия Брагина выбыла из борьбы за медали молодежного чемпионата. Хоккеисты США вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. Другую пару 1/2 финала составили Канада и Чехия.

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#спорт

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    4 часа назад

    Искренне жаль...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Клятые пиндосы уделает сборную самой крутой страны. Обама виноват

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    нет просто за шкафом дырку чтобы ссать мимо допинг пробы не получилось просверлить как обычно

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