Конкурсы и представление на главной площади Благовещенска посетили около 2 тысяч человек (фото)

В Благовещенске продолжаются новогодние мероприятия. 3 декабря на главной площади города состоялись праздничные конкурсы и состязания, а также театрализованное представление для детей. Их посетили около 2 тысяч человек.

Одним из центральных событий здесь стало подведение итогов конкурса праздничных цепочек, изготовленных для собаки Дружка. Свои цепочки на суд жюри и собравшихся представили школы и детсады. Самой длинной была признана цепочка школы № 5. На втором месте оказалась школа № 10, третье заняла школа № 2. Самой оригинальной признали цепочку детского сада № 3, украшенную мордочками собаки.

Длина цепочки команды-победителя составила 240 петушиных шагов – все изделия таким способом измерял персонаж в костюме Петуха.

Во время представления юные зрители помогли Дружку найти необходимые предметы, чтобы символ 2018 года смог вступить в свои права, в том числе и волшебную косточку. В завершение концерта к ребятам вышел Дед Мороз. Он также прошелся по площади и подарил детям сладкие подарки за стихи.

Горожане отметили, что им в целом все понравилось, однако немного расстроили большие очереди на ледяные горки. «Все весело и классно, настроение новогоднее», – поделилась одна из посетительниц. В то же время жители города хотят видеть на площади больше ледяных фигур.

Подробнее о мероприятиях на площади читайте в рубрике «Культпросвет».