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3 января 2018, 14:36 6

Очевидцы: мужчина атаковал почтовые ящики в благовещенской многоэтажке

Очевидцы: мужчина атаковал почтовые ящики в благовещенской многоэтажке
Кадр: видео instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как мужчина по неизвестной причине ударил ногой по почтовым ящикам.

Это произошло в доме по адресу: улица Василенко, 20/3. Дата происшествия не уточняется, однако на видео обозначено «2018-01-01».

На записи видно мужчину, который выходит из лифта и с силой бьет два раза ногой по почтовым ящикам. После этого он быстро уходит.

Видео вызвало в социальных сетях читательский отклик, набрав немало комментариев. «Такие с виду нормальные живут в каждом подъезде», – отметил один из пользователей.

Какой-либо официальной информации о данном инциденте пока не поступало. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что 3 января сообщений в полицию об этом происшествии не было.

Просмотров всего: 1712

#происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    9 часов назад

    голову пусть подставит вместо ящиков и друзья хорошенько ударят, думаю ему понравится

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    9 часов назад

    Алкоголь

  • Nebo

    Nebo
    7 часов назад

    Это он просто расстроился из за ликвидации Стабилизационного фонда России.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    4 часа назад

    Он на всю зарплату накупил билетов гослото, но выиграл только 103 рубля.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Теперь закупит почтовые ящики

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    37 минут назад

    тот, кто атакует историю России до (19)17 года, атакует Россию, тот, кто атакует историю советского периода, о чем говорил Дмитрий Георгиевич (Новиков), атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю России до (19)17 года, что он говорит абсолютную истину

    Подробнее на ТАСС:

    http://tass.ru/obschestvo/4200596

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