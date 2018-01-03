Очевидцы: мужчина атаковал почтовые ящики в благовещенской многоэтажке

Кадр: видео instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как мужчина по неизвестной причине ударил ногой по почтовым ящикам.

Это произошло в доме по адресу: улица Василенко, 20/3. Дата происшествия не уточняется, однако на видео обозначено «2018-01-01».

На записи видно мужчину, который выходит из лифта и с силой бьет два раза ногой по почтовым ящикам. После этого он быстро уходит.

Видео вызвало в социальных сетях читательский отклик, набрав немало комментариев. «Такие с виду нормальные живут в каждом подъезде», – отметил один из пользователей.

Какой-либо официальной информации о данном инциденте пока не поступало. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что 3 января сообщений в полицию об этом происшествии не было.