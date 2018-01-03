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3 января 2018, 12:20 20

Амурчанка выиграла квартиру в лотерею

Амурчанка выиграла квартиру в лотерею

Жительница Благовещенска Ольга Колпакова стала обладательницей квартиры. Жилье она сумела выиграть в лотерею, посетив Москву.

Амурчанка получила приглашение от компании «Столото» поучаствовать в конкурсе «Квартира без очереди». Для этого женщина правильно ответила на вопрос по СМС, и ее случайным образом выбрали из числа других претендентов.

В Москве Ольга Колпакова сыграла в игру – ей предстояло открывать ячейки, за одной из которых скрывались ключи от квартиры. Удачу амурчанке принесла 8-я ячейка.

«Поздравляю компанию "Столото" с наступающими праздниками, желаю процветания, успехов, а всем участникам нашей огромной страны желаю побед, счастья, здоровья, любви, ну и всего, что вы себе пожелаете», – сказала Ольга Колпакова.

Видео: «Столото»

Просмотров всего: 10756

#отдых

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Briha

    Briha
    9 часов назад

    вот везучая,примите поздравления!!!

  • ямщик

    ямщик
    9 часов назад

    Ну, складно врут.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Поздравляю! )

    А сколько у нас налог на выигрыш?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    9 часов назад

    На правах рекламы?

  • Леонидова

    Леонидова
    8 часов назад

    Реклама для лохов

    Вчера пришла старенькая соседка занять немного денег на хлеб. Всю пенсию, после оплаты квартплаты, проиграла в столото миллиард новогодний. Во всех почти билетах присутствовали невыпавшие два шара, 30 и 89 кажется. Выиграла 117 рублей, потратила 5700. Нефик играть с государством в азартные игры. Разводилово дя лохов. Следует запретить рекламу на почте России, на ТВ, чтобы с толку не сбивать пенсионеров. Они старенькие, всему верят, слово государственное - для них волшебное, не обманут. Достает из мешка бочонки, по какому принципу понятно - билеты уже заполнены в типографии, шансов нет на выигрыш

    . Когда спорлото было при СССР, шансы были, сам заполнял, видишь, как машина в прозрачном боксе крутит шары, не обдурить, выиграл или -не выиграл. А здесь из призового фонда 2 млрд. - 55 выигрышей! Коттеджи где и сколько стоят выигранные? 250 млн.казанец выиграл, где тот казанец? Бабку с 560 млн. с прошлого тиража транслируют без конца, да ее уже давно бы закопали и выигрыш отняли, кто трубит о таком выигрыше с указанием адреса деревни?

    Все вранье и подстава. Не играйте в азарные игры и будет вам счастье)

  • полазник

    полазник
    8 часов назад

    ...внатуре развод. "выиграй миллиард!",а оказывается всего 250 лямов. а я уже лярд распределил...))))

  • Serebro

    Serebro
    8 часов назад

    Ну надо же - случайно ответила на вопрос, случайно посетила Москву и там же случайно выиграла кв))

  • Kitten

    Kitten
    7 часов назад

    И случайно работает риэлтором)))

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Kitten

    И случайно работает риэлтором)))



  • Леонидова

    Леонидова
    7 часов назад

    Serebro

    Ну надо же - случайно ответила на вопрос, случайно посетила Москву и там же случайно выиграла кв))



  • emmka

    emmka
    7 часов назад

    Реклама была аховая,билеты приобрели даже те кто никогда не играл,самый распространённый выигрыш 151р это чтобы толпа не взбунтовалась)

  • хаййп

    хаййп
    6 часов назад

    Купи билетов на тысячу рублей и выиграй сто рублей. Выгодно

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    6 часов назад

    Моя мама на прошлую новогоднюю выиграла почти 450 тыс, в мае перечислили на карту

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    налоги ещё нужно заплатить с выигрыша

  • Аксюта

    Аксюта
    4 часа назад

    На 8 марта мне муж подарил 5 билетов столото- выиграли три на 350руб, в этот новый год купила три билета- столото, выиграла- 300 руб. За что купила, то и вернулось.

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Нам возят каждый первый билет!

  • atasy

    atasy
    3 часа назад

    Вот и я с двух билетов выиграла 200 р. И те получить не могу. На сайте пишет ваш билет не выиграл и ниже ваш выигрыш 100 р по каждому билету

  • wasso

    wasso
    3 часа назад

    Налог 35%

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    ВрангельШмидт

    Моя мама на прошлую новогоднюю выиграла почти 450 тыс, в мае перечислили на карту



    Да уж не агитируй.

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Бесплатный сыр только в мышеловке...

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