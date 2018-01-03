Амурчанка выиграла квартиру в лотерею

Жительница Благовещенска Ольга Колпакова стала обладательницей квартиры. Жилье она сумела выиграть в лотерею, посетив Москву.

Амурчанка получила приглашение от компании «Столото» поучаствовать в конкурсе «Квартира без очереди». Для этого женщина правильно ответила на вопрос по СМС, и ее случайным образом выбрали из числа других претендентов.

В Москве Ольга Колпакова сыграла в игру – ей предстояло открывать ячейки, за одной из которых скрывались ключи от квартиры. Удачу амурчанке принесла 8-я ячейка.

«Поздравляю компанию "Столото" с наступающими праздниками, желаю процветания, успехов, а всем участникам нашей огромной страны желаю побед, счастья, здоровья, любви, ну и всего, что вы себе пожелаете», – сказала Ольга Колпакова.

Видео: «Столото»