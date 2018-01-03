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сегодня, 11:50 0

В Благовещенск доставят мощи великомученицы Анастасии Узорешительницы

В Благовещенск доставят мощи великомученицы Анастасии Узорешительницы
Фото: blaginform.ru

В ближайшее время в Благовещенск будут доставлены мощи великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ковчег со святыней торжественно внесут в храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (улица Тополиная, 80) 4 января в 17:00. После встречи будет отслужен акафист.

Как сообщает «Благинформ», святую великомученицу Анастасию называют Узорешительницей, поскольку ей дана сила излечивать телесные и духовные болезни, разрешать узы неправедно осужденных, подавать утешение пребывающим в заключении. Просят святую и о защите от колдовских чар.

Ковчег будет находиться в Благовещенске до 14 января включительно, после чего будет возвращен в храм Богородичного Среднебельского женского монастыря.

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#религия

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