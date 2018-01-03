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сегодня, 11:41 0

На льду Амура устанавливают хоккейную коробку для международного матча

На льду Амура началась установка хоккейной коробки для предстоящего 14 января международного матча. Работы должны завершиться до 10 января. Специалисты соберут коробку, зальют ледовое поле, установят трибуны на 600 зрителей и теплые палатки для игроков.

Еще в конце декабря здесь наметили, расчистили площадку и сделали замеры толщины льда. Сейчас он составляет 60 сантиметров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Международный матч, который пройдет 14 января, стартует в 14:00. Он будет состоять из двух игр: детские команды (хоккеисты 2008-2009 годов рождения) сыграют один 15-минутный период, затем взрослые хоккеисты встретятся в формате «три периода по 15 минут».

Зрители на берегу Амура смогут посмотреть прямую трансляцию игры на большом экране, а также бесплатно угоститься горячей кашей и чаем.

Как сообщало Амур.инфо, первый в истории международный хоккейный матч на льду реки Амур прошел 14 января 2017 года. Тогда игра завершилась победой амурчан со счетом 4:3.

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#Китай #спорт

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