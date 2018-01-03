На льду Амура устанавливают хоккейную коробку для международного матча

Еще в конце декабря здесь наметили, расчистили площадку и сделали замеры толщины льда. Сейчас он составляет 60 сантиметров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Международный матч, который пройдет 14 января, стартует в 14:00. Он будет состоять из двух игр: детские команды (хоккеисты 2008-2009 годов рождения) сыграют один 15-минутный период, затем взрослые хоккеисты встретятся в формате «три периода по 15 минут».

Зрители на берегу Амура смогут посмотреть прямую трансляцию игры на большом экране, а также бесплатно угоститься горячей кашей и чаем.

Как сообщало Амур.инфо, первый в истории международный хоккейный матч на льду реки Амур прошел 14 января 2017 года. Тогда игра завершилась победой амурчан со счетом 4:3.