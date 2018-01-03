При пожаре в Бурее пострадали два человека
Поздно вечером 2 января в поселке Бурея Бурейского района горел трехквартирный жилой дом. При пожаре пострадали мужчина и женщина, погибших нет.
Когда именно поступило сообщение о пожаре, не уточняется. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение за 18 минут. Пламя частично повредило веранду дома и наружную обшивку здания. Одна из квартир оказалась закопчена.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадавший мужчина – 1977 года рождения, а женщина – 1973-го. Их доставили в Бурейскую центральную районную больницу с ожогами второй степени.
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